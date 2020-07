Trono Over, Veronica Ursida: la richiesta a Giovanni e la scelta sul figlio

Prosegue bene la frequentazione tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dopo Uomini e Donne. A svelare questa bella notizia sono i due diretti interessati, attraverso le foto e i video condivisi su Instagram. Nel frattempo, a parlare del periodo felice che stanno vivendo insieme ci pensa la dama, in una nuova intervista sul Magazine del programma. La lontananza sta mettendo comunque a dura prova la loro conoscenza. Quando sono insieme tutto procede per il meglio, ma quando ognuno torna nella propria città la situazione diventa complicata. Il motivo? Essendo stata tradita in passato, Veronica fa un po’ fatica a fidarsi di un uomo. Per tale motivo, dopo essere riuscita a dimostrare a Giovanni il suo reale interesse, ora si aspetta di essere ricambiata. In particolare, la Ursida confessa di avere bisogno anche lei delle sue certezze. Il cavaliere, secondo quanto racconta la dama, le ha fatto una sorpresa due settimane fa, presentandosi nel ristorante a Roma in cui lei si trovava con sua sorella.

Trono Over, Veronica Ursida fa una richiesta a Giovanna Longobardi: “Ho bisogno anch’io delle mie certezze”

Procede tutto a gonfie vele per Veronica e Giovanni. Le ultime foto fanno da conferma a questa conoscenza che sembrava essere giunta al capolinea nella fase finale della passata edizione di Uomini e Donne. La Ursida ha fatto di tutto pur di dimostrare al cavaliere ciò che realmente prova nei suoi confronti e ora cerca in lui delle dimostrazioni in più. Entrambi hanno scelto di presentarsi a vicenda amici e familiari, al fine di fare dei passi in avanti nella loro frequentazione. Ma per quanto riguarda suo figlio, Veronica ha preferito prendere una decisione importante. Scendendo nel dettaglio, la Ursida non ha ancora permesso a Giovanni di conoscerlo!

Veronica Ursida del Trono Over: Giovanni Longobardi non ha ancora conosciuto il figlio, ecco perché

Nella sua nuova intervista sul Magazine del programma, Veronica ammette di voler presentare Giovanni a suo figlio solo quando saranno “una coppia completa e definita”. Questa è la decisione presa dalla dama. La Ursida sente di dover tutelare il figlio, che è comunque consapevole della frequentazione che sta portando avanti con Giovanni. Ora, però, le sembra ancora prematuro farli conoscere. Nel frattempo, Veronica si vive questo momento così spensierato, grazie al quale sta provando delle sensazioni positive. La dama confessa che da tempo non le capitava di sentirsi così!