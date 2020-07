Uomini e Donne, Veronica e Giovanni prima foto di coppia: “L’inizio di tutto”

Veronica e Giovanni del Trono Over stanno dimostrando di fare sul serio. Tutti coloro che non hanno creduto in questa coppia dovranno ricredersi: i due dopo la fine del programma, che hanno abbandonato insieme, hanno continuato a frequentarsi e hanno trascorso un romantico weekend a Capri questo fine settimana. Giovanni Longobardi è stato il primo fra i due ad abbandonare Uomini e Donne spiegando di non riuscire a fidarsi completamente di Veronica. Lei lo ha seguito nella stessa puntata, ma non hanno lasciato lo studio come una coppia. Veronica ha preferito congedarsi perché interessata solo a Giovanni e senza di lui la sua presenza in studio non aveva senso, ha detto. Nelle settimane prima del loro abbandono comunque si sono susseguite le polemiche e il primo a puntare il dito contro Veronica e Giovanni è stato Gianni Sperti. L’opinionista starà seguendo i due dopo la fine della stagione del Trono Over?

Trono Over, Veronica e Giovanni: la prima foto insieme su Instagram è un romantico bacio a Capri

Proprio oggi, infatti, Veronica e Giovanni hanno postato la loro prima foto di coppia ufficiale. Erano già apparsi insieme nelle storie nelle scorse settimane, pure se sono usciti allo scoperto da poco. Oggi però è arrivata la foto di un romantico bacio a Capri che ha confermato la relazione. Insomma, fanno sul serio! “E quel bacio fu l’inizio di tutto”, ha scritto lei pubblicando lo scatto. Giovanni invece ha usato queste parole come didascalia: “Non siamo mai così privi di difese come quando ci baciamo”. E non è finita qui, perché nelle ultime ore i due hanno anche fatto una diretta su Instagram in cui hanno parlato del loro rapporto e anche di Uomini e Donne. Hanno detto per esempio che non faranno ritorno a settembre se staranno insieme. Inoltre hanno anche detto che Uomini e Donne è ormai acqua passata per loro, anche se saranno sempre grati al programma perché li ha fatti incontrare. Ma stanno insieme, allora? A questa domanda hanno ammesso di non saper rispondere.

Veronica e Giovanni dopo Uomini e Donne stanno insieme: le ultime news

Dopo la foto del bacio però pensiamo proprio che hanno capito di essere fidanzati e adesso si preparano a una lunga estate insieme da innamorati. Durante la diretta, comunque, qualcuno ha anche chiesto loro se parteciperebbero a Temptation Island. Pare siano entrambi troppo gelosi per accettare un reality come questo! Ma mai dire mai…