UeD: Aurora asfalta Cristina. Maria (da applausi) annienta tutte

Aurora Tropea a Uomini e Donne bocca della verità: questa volta il suo discorso non fa una piega. La dama spesso si ritrova a inserirsi nei discorsi di altri partecipanti per poi finire nella bufera, risultato a volte ipocrita. Questa volta, però, quando dice la sua su Cristina Tenuta il suo commento riceve un grande applauso. Ciò accade nel momento in cui Manuela si scaglia contro Cristina e Roberta Di Padua, le quali hanno semplicemente fatto notare, con Ida Platano, che non è il prototipo di Alessandro Vicinanza.

Quest’ultimo ha poi confermato, nella puntata andata in onda ieri, chiudendo la conoscenza appena iniziata, dopo solo un’uscita. Mentre su Ida e Roberta c’è poco da dire, per quanto riguarda Cristina si intravede un po’ di ipocrisia. Questo perché proprio la Tenuta è uscita con Alessandro affermando che non era il suo prototipo, esattamente come lui ha fatto con Manuela. Questo ciò che fa notare oggi Aurora, la quale è anche convinta che il suo interesse verso Vicinanza non era reale: “La tua uscita con Alessandro è stata finta, perché tutti ti dicevano che facevi l’opinionista”.

Uomini e Donne: Maria De Filippi si espone su Alessandro e Alessio

Lo scontro a Uomini e Donne va avanti tra Manuela e Roberta. Mentre quest’ultima parla, la prima continua a chiamarla. “Sto parlando! Roberta cosa?!”, tuona Di Padua tra gli applausi del pubblico. Manuela in difficoltà essendo finita al centro degli scontri sposta magicamente l’attenzione su Alessio Pili Stella, che ha iniziato a conoscere Maura ma ha avuto un piccolo contatto in studio con Claudia Lenti. Improvvisamente inizia uno scontro tra i due in studio. Daniele fa notare che sembrano ancora una copia e Alessio torna a parlare di sentimenti.

A questo punto, Gianni Sperti interviene facendo notare che non è normale che Pili Stelli parli di sentimenti per Claudia ed esca con altre dame. Il cavaliere ribadisce di essere sicuro che con la Lenti non potrebbe esserci mai una storia serena. Ed ecco che interviene Maria De Filippi a Uomini e Donne, facendo presente che le azioni di Alessio e Alessandro sono molto simili. La conduttrice crede che i due cavalieri stiano facendo chiodo schiaccia chiodo e con tranquillità invita entrambi a superare le loro situazioni sentimentali. Per farlo dovrebbero lasciare il programma e tornare quando saranno pronti.

Vicinanza, che in questi giorni ha ricevuto non poche domande da parte di Maria su questo punto, assicura di non essere più innamorato di Ida Platano.

UeD, De Filippi stufa lancia la sua stoccata alle dame

Alla fine Maria si ritrova a dover lanciare una bella stoccata alle dame del parterre del Trono Over. Questo accade quando Tiziana e Antonio siedono al centro studio. Lui appare felice della loro conoscenza, appena iniziata. Lei, invece, fa subito percepire le sue intenzioni:

“Come persona è molto simpatica. Ceniamo in albergo così stiamo un po’ insieme, ma lui mi ha detto che cenava e poi mi raggiungeva. Non mi è piaciuto, perché non mi ha dedicato attenzioni. A parte questo, a me non è scattato”

Antonio ammette di non avere parole di fronte a questo ragionamento e più volte precisa di averle chiesto scusa. Interviene Aurora che dà ragione a Tiziana e questo porta Maria a dire la sua: “Voi non troverete un fidanzato, sto iniziando a pensare questo. Mamma mia che pesantezza!”.

L’intervento di ‘Queen Mary’ riceve un enorme applauso da parte dei presenti in studio, ma anche dei telespettatori che sul web commentano divertiti.