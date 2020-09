UeD Armando replica a Karina, offese e avvertimenti: “Attenta al passato”

Armando Incarnato ha deciso di replicare all’attacco di Karina Cascella. L’opinionista aveva commentato la puntata di Uomini e Donne di un paio di giorni fa, in cui Armando è finito al centro di una bufera – l’ennesima – per alcuni suoi atteggiamenti. Non a tutti è piaciuto il modo in cui si è comportato con la nuova Dama Claudia e in particolar modo il fatto di aver registrato una telefonata. Non è la prima volta che Armando si ritrova bersagliato da tutti in studio, ma stavolta gli attacchi sono arrivati anche da fuori. E neanche molto leggeri. Karina infatti ha commentato la puntata sul suo profilo Instagram e non le ha mandate a dire al Cavaliere napoletano. Tra l’altro il fatto che siano entrambi di Napoli è servito ad Armando anche per fare delle allusioni. Anzi, dei non tanto velati avvertimenti.

Uomini e Donne, Armando Incarnato risponde all’attacco di Karina Cascella

Qualche ora fa il Cavaliere del Trono Over ha scritto una serie di frasi indirizzate proprio a Karina, pur non facendo il suo nome ma non serviva. I riferimenti all’opinionista sono chiari, inoltre è stata lei ad attaccarlo negli ultimi giorni e quindi è bastato fare due più due. Armando ha esordito così: “Attenta a giudicare il mio presente potrei raccontare il tuo passato”. Ha terminato questa prima frase dicendo che Napoli non è così grande, lasciando intendere che la gente parla. Ma non è tutto, perché poi ha proseguito e rincarato la dose dando a Karina della banderuola che gira a seconda del vento, dicendole che vale zero e che lui non si fa prendere dalle donne, ma prende. Questa è una chiara risposta al “Chi ti piglia” di Karina.

Armando del Trono Over contro Karina, lo scontro su Instagram continua

Sarà finita qui? No, perché Armando ha anche fatto riferimento agli interventi estetici di Karina. Ha scritto infatti che dovrebbe passare altre trecento volte da un chirurgo prima di avvalersi della facoltà di poter prendere e non di essere presa. Le ha suggerito di trovarsi un lavoro anziché parlare di lui. E ancora: “Avresti dovuto imparare rispetto ed educazione da quella donna che ti ha ospitato e dato da mangiare per tanti anni. Invece peggiori sempre di più”. Ha terminato il suo sfogo con un’ulteriore provocazione: l’ha invitata a taggarsi da sola perché lui non saprebbe nemmeno come si chiama.