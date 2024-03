UeD, Arianna mamma: settimana storta, papà Cerioli, allattamento

Arianna Cirrincione si svela con i suoi fan sulle prime settimane da mamma. Lei e Andrea Cerioli sono diventati genitori della loro prima figlia, Allegra, a febbraio 2024. Ora si stanno godendo i primi momenti insieme alla bambina tanto desiderata. Oggi Arianna ha trovato un po’ di tempo da dedicare al pubblico che la segue, rispondendo alle varie domande con il suo profilo ufficiale di Instagram.

Innanzitutto Arianna, che ha già parlato nei giorni scorsi del pazzo parto, racconta che sta allattando Allegra. Ci teneva a viversi questa fase e si ritiene fortunata perché la bambina ha dato subito una risposta positiva. “Poi sicuramente è stancante, ma sono contenta così”, spiega la Cirrincione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta poi che con la maternità ha scoperto un lato del suo carattere che è uscito fuori solo ora: “Sono diventata apprensiva e giuro, non è da me”.

Avere al suo fianco Andrea Cerioli come papà è fondamentale per Arianna, che lo elogia. L’ex corteggiatrice ricorda di essere stata cresciuta da un padre molto presente e che ama alla follia. “Sono contenta che Andrea sia lo stesso per lei”, confessa la Cirrincione, ma i fan non avevano alcun dubbio.

Intanto, però, questa è stata per Arianna una settimana abbastanza particolare, a causa di vari motivi. Un fan le chiede come sta e lei risponde che sta bene, ma non può negare che “questa settimana è stata tosta per via di tante cose”. Per questo la Cirrincione ora ha bisogno un po’ di staccare la testa e spera di poterlo fare presto.

Un fan vuole poi sapere come si è sentita dopo il parto e se si è ritrovata a essere scombussolata. Rispondendo con sincerità, Arianna non nega che ci sono giornate e momenti un po’ no. Nonostante questo, l’ex corteggiatrice di UeD non si sente proprio di lamentarsi. Questo per lei è il momento più bello della sua vita ed è solo grata di essere diventata mamma della piccola Allegra.

Difficile per ora definire il carattere della bambina, ancora una neonata. Nonostante questo, esce fuori che la figlia di Andrea Cerioli e Arianna è pigra, impaziente e sorridente. I due genitori fanno a gara per raccogliere più sorrisi possibili dalla piccola di casa!