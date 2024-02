Arianna Cirrincione e il “pazzo” parto: Cerioli tirato per i capelli

Arianna Cirrincione ha partorito lo scorso 6 febbraio la prima figlia, Allegra, avuta assieme all’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli. La coppia, sbocciata nel dating show di Maria De Filippi nel 2019, è al settimo cielo. Nelle scorse ore la giovane neomamma, tramite diverse Stories pubblicate su Instagram, ha raccontato per la prima volta i dettagli del parto, rivelando alcuni curiosi e particolari aneddoti, come ad esempio quello in cui ha afferrato per i capelli il fidanzato durante il momento clou relativo alla nascita della piccina.

La Cirrincione ha esordito spiegando che la bimba non ha alcun problema ed è per ora molto tranquilla. Solamente nella giornata di ieri ha manifestato qualche capriccio e un po’ di nervoso, tipico dei neonati. Spazio quindi al racconto dettagliato del parto. Arianna ha narrato che la mattina del 6 febbraio si è svegliata, accorgendosi che le si erano rotte le acque. Quindi ha svegliato Cerioli, informandolo del fatto.

Con un po’ di agitazione comprensibile ma pur sempre mantenendo la calma, la coppia si è preparata e si è diretta all’ospedale. Lungo il tragitto Arianna ha iniziato ad avvertire qualche contrazione fastidiosa, ma non dolorosa. “Arrivati in ospedale cominciavano ad essere intense. Facciamo il tracciato ed effettivamente le contrazioni iniziavano ad essere regolari. Quindi mi hanno ricoverata e da lì è partito tutto il travaglio”, ha riferito l‘ex corteggiatrice di UeD.

A oggi la giovane neomamma parla di un part “bellissimo e velocissimo”. Allegra è venuta alla luce alle 20:30 quindi “rispetto a quello che sento, è stato un parto veloce”. Arianna avrebbe voluto che le facessero l’epidurale in quanto pochi giorni prima aveva affrontato una gastroenterite pesante e si sentiva debilitata e parecchio stanca. Nutriva il timore di non essere abbastanza forte al momento delle spinte.

“Sono partita con il terrore di non riuscire a fare l’epidurale ed infatti è andata così. Ad oggi vi dico che sono super contenta di non averla fatta, comunque il parto è andato benissimo così. Non sono riuscita a farla perché sono passata da una dilatazione di pochi centimetri a sette, quindi troppo vicina alla dilatazione totale per poter iniziare le spinte”.

Infine, ha raccontato che Andrea Cerioli ha assistito a tutto il parto, dandole continuo supporto e venendo pure tirato per i capelli dalla stessa Cirrincione, la quale, in un momento di scarsa lucidità, ha spupazzato la chioma dell’ex tronista: “Andrea ha visto tutto. C’è stato un momento in cui era un attimo incriccato perché mi ha detto che l’ho preso per i capelli. In quel momento non ero molto lucida”.

Andrea e Arianna, quando a Uomini e Donne trionfano i sentimenti sani

Arianna e Andrea sono una delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne. I due, secondo molti affezionati alla trasmissione, rappresentano il volto pulito del programma. La loro love story, nata nel 2019, appassionò il pubblico del dating show che comprese subito che la coppia aveva intenzioni serie ed era davvero innamorata. Il tempo lo ha confermato. Dal 2019 a oggi Cerioli e Cirrincione non si sono staccati un attimo, consolidando le basi della relazione che ora è stata coronata con l’arrivo di un frutto d’amore, Allegra, desiderata e fortemente voluta.