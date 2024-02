Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, è nata la figlia: foto e reazioni

Andrea Cerioli e Anna Cirrincione sono diventati genitori per la prima volta. Martedì 6 febbraio 2024, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la sua prima figlia. Il nome scelto è Allegra. Il lieto annuncio è stato dato sui social dalla neo mamma e dal neopapà in tarda serata. Immediatamente il post Instagram è stato sommerso di like e commenti tripudianti.

Andrea Cerioli annuncia la nascita della prima figlia

“Benvenuta al mondo amore mio… Indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho, respiro a fatica. La tua mamma è il mio eroe. Allegra 6/2/24″. Così l’ex tronista che ha scelto di mostrare fin da subito il viso della bimba, bellissima. Tantissimi volti dello spettacolo e orbitanti attorno a UeD si sono fatti vivi per complimentarsi con i neo genitori.

Camilla Mangiapelo, Claudia Dionisi, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Laura Chiatti, Marcello Sacchetta, Costanza Caracciolo, Andreas Muller, Ursula Bennardo, Nicoletta Larini, Elga Enardu, Beatrice Valli e Clarissa Marchese sono i primi vip ad aver salutato l’arrivo della piccina.

Che il parto fosse imminente lo si era compreso nelle scorse ore. L’esperta di gossip Deianira Marzano, grazie a una segnalazione, aveva reso noto che Arianna Cirrincione e Cerioli erano stati visti all’ospedale e che il travaglio aveva avuto inizio. L’indiscrezione si è rivelata veritiera.

Il percorso di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: da UeD alla formazione della famiglia

Cerioli nel 2014 sbarca per la prima volta a Uomini e Donne, nel ruolo di corteggiatore di Ramona Amodeo. L’anno successivo Maria De Filippi lo vuole sul trono. Lui accetta ma esce dal programma senza scegliere. Appare poi a Temptation Island come single dove corteggia l’ex fidanzata di Andrea Zenga, Alessandra Sgolastra.

A sorpresa nel 2019 torna per la terza volta a Uomini e Donne, accettando nuovamente di fare il tronista. Ed è in questo frangente che conosce Arianna Cirrincione. Subito si nota che tra i due c’è un feeling particolare. Escono assieme dal dating show di Canale Cinque e non si lasciano più. Il resto è storia delle ultime ore: la relazione è stata coronata dall’arrivo di un frutto d’amore, benvenuta Allegra.