UeD, Arianna Gianfelici vs Chiara Rabbi: retroscena, volano stracci

Le due donne, legate sentimentalmente in momenti diversi a Davide Donadei, si sono scontrate nei giorni scorsi in privato

In un’intervista esclusiva concessa questo pomeriggio a Casa Pipol, Arianna Gianfelici ha parlato a Le Donatella, a Deianira Marzano, ad Amedeo Venza, a Gabriele Parpiglia e a Giovanna Abate degli ultimi sviluppi relativi al suo “rapporto” (se così lo si può definire) con Chiara Rabbi, la storica ex dell’attuale gieffino Davide Donadei con il quale, com’è noto, ha avuto una storiella la scorsa estate.

Arianna Gianfelici rispetto alla Rabbi sembra proprio essere sul piede di guerra, anche e soprattutto alla luce di alcune recenti Instagram Stories pubblicate dall’ex volto di Uomini e Donne chiaramente rivolte a lei. Al parterre de rois di ospiti di Casa Pipol, la Gianfelici (ex concorrente di Amici) ha dichiarato di essere rimasta molto male quando Rabbi ha pubblicato una Stories definendola “la cantante che non ci ha creduto abbastanza”.

Dopo aver visto la Stories a lei dedicata, Arianna Gianfelici si è sentita in dovere di scrivere alla diretta interessata, che come da lei stessa confermato non si era mai permessa di definire “cornuta”, da nessuna parte. Arianna Gianfelici, inoltre, si è risentita del fatto che piuttosto che sfogarsi direttamente con lei, magari in privato o al telefono, Chiara Rabbi si fosse lasciata andare all’ennesimo sfogo pubblico su Instagram.

Arianna Gianfelici racconta dunque di avere scritto all’ex di Donadei per provare a chiarire la situazione: a questo punto, però, Chiara Rabbi ha deciso di bloccare subito su Instagram la sua “nemica”. Di tutta risposta, la Gianfelici allora ha inviato alla Rabbi un messaggio su Whatsapp molto duro, scrivendole: “Questa è la tua maturità. Sinceramente sapevi benissimo quello che ho detto a Casa Pipol, non ti ho offeso, né detto tantomeno niente di nuovo”.

Arianna Gianfelici e il retroscena su Verissimo

In sostanza, Chiara Rabbi non ha gradito che la Gianfelici avesse parlato apertamente della sua frequentazione estiva con Davide Donadei. La Gianfelici, quindi, ha rivelato un interessante retroscena, ovvero che la Rabbi le avrebbe chiesto di restare in silenzio (una scelta concordata con il suo manager) in attesa di un eventuale confronto in tv, magari a Verissimo. Qui le sue dichiarazioni in merito:

“Sai perfettamente che quando mi hai detto di non parlare è perché tu mi avevi detto ‘Ari aspetta a parlare perché se ce la facciamo tramite il mio manager cerchiamo di farci chiamare da Verissimo o di andare a fare proprio il confronto a Uomini e Donne insieme a Davide.”

In estrema sintesi, in base alla versione di Arianna Gianfelici, il motivo per cui Chiara Rabbi si sarebbe risentita con lei (al di là delle corna) sarebbe il fatto che la Gianfelici avrebbe raccontato “troppo” prima di poter darle l’occasione di finire in tv. A proposito ha aggiunto:

“Lei mi disse addirittura non dire tutto sui social perché se ci chiamano almeno hai qualcosa da raccontare in televisione e io in quel caso ti potrei appoggiare.”

Arianna Gianfelici, in ogni caso, non sembrerebbe intenzionata a partecipare ancora a questi teatrini. Alla Rabbi, stando al racconto fatto a Casa Pipol, ad un certo punto avrebbe detto chiaro e tondo: “Chiara, io voglio uscire da questa m…. il prima possibile”.