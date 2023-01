Risate, rivelazioni e imbarazzo. Tra i protagonisti della puntata di Verissimo in onda sabato 7 gennaio 2023, c’è stato Antonino Spadaccino, cantante eclettico che ha raggiunto la popolarità nel 2004, trionfando ad Amici di Maria De Filippi. Da allora la sua carriera ha avuto alti e bassi. Alti e bassi anche nella vita sentimentale. Il 20 aprile 2016 ha fatto coming out dichiarando pubblicamente il suo orientamento. Innanzi a Silvia Toffanin ha spiegato che non ha mai avuto problemi in famiglia circa il suo modo di amare. Problemi ne ha invece riscontrati sul versante professionale dove a volte ha dovuto fronteggiare alcuni pregiudizi. Spazio poi all’ultima love story vissuta. Una relazione finita malissimo, tanto che Antonino ha definito la convivenza con l’ex compagno un’esperienza “disastrosa”.

“Vengo da una convivenza di tre anni e mezzo, purtroppo una convivenza disastrosa”, ha spiegato alla padrona di casa del rotocalco di Canale Cinque. “A volte – ha aggiunto – si dipinge una persona che poi non si rivela ciò che sembra. Sono stato molto male e sono stato in analisi, non mi vergogno a dirlo. Ho spostato il mio pensiero da: cosa non mi dava quella persona a che cosa ho dato io? Ho avuto amore per un cuore, forse anche per due. Però lo ho dato, ho svoltato la medaglia, ho trovato un lato positivo“.

Il musicista, a questo punto della chiacchierata, ha rivelato di essersi innamorato. Peccato che la persona per la quale prova un forte interesse sia già impegnata: “Adesso ho fatto spazio nel mio cuore, c’è una persona che mi piace molto, ma c’è un problema: è impegnato”. Toffanin ha avuto un sussulto ed ha scandito un improvviso: “O mamma, quindi?“. “Quindi, dato che io non sono un ruba mariti...”, ha proseguito Spadaccino, innescando un’altra reazione basita e stupita della conduttrice: “O santa madre!”. “Non se ne parla”, si è affrettato a sottolineare il cantante. “Ecco non se ne parla”, l’eco della Toffanin.

“Il mio motto è: risolvi la tua vita e poi nel caso…”, ha aggiunto Antonino. “Nel caso vi aspetto qui insieme”. “Vedremo, magari…”, la speranza dell’artista. Toffanin ha tentato di portare il discorso ‘altrove’: “Oppure arriva qualcun altro nella tua vita”. “Però mi piace molto”, ha ribadito Spadaccino. La conduttrice, imbarazzata, ha tentato di mettere una pezza. “Noi tifiamo, però non auguriamo… Ok non mi metto in mezzo”, ha concluso, ridendo sotto i baffi.

Verissimo, Luca Salatino e Soraia: dietrofront sulle nozze, non c’è fretta

Prima dell’intervista di Antonino, in studio sono stati protagonisti Luca Salatino e Soraia Ceruti. I due piccioncini hanno raccontato una volta di più il grande sentimento che li lega e hanno spiegato che la relazione procede a gonfie vele. Hanno però frenato sulle eventuali nozze (se ne era parlato dopo che l’ex tronista, al GF Vip, aveva detto di voler portare all’altare la sua dolce metà). Al momento ci sono altre priorità: Luca si trasferirà a Como, lasciando la Capitale in cui è nato e cresciuto. Ai fiori d’arancio ci si penserà più avanti, senza fretta.