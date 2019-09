UeD Arianna Cirrincione e Tony Effe, insulti. Lei: “Ti do una cinquina”

UeD Arianna Cirrincione e Tony Effe, è bagarre. Lui fa volare parole grosse: “Cos’hai in testa? La cenere? Sei stupida proprio”. Lei: “Ti mollo una cinquina”. La fidanzata di Andrea Cerioli mostra gli artigli

Scatta la bagarre tra Tony Effe e Arianna Cirrincione, la fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli. Due mondi lontani, quello dei personaggi tv emersi dal programma di Maria De Filippi e quello dei musicisti rapper, che si incontrano inaspettatamente; o meglio, che si scontrano. Terreno della diatriba, naturalmente Instagram, dove sono volati pesanti insulti. Ma che cosa ha innescato il tutto? A dare via alla lite verbale è stato un cane. Anzi, il nome di un cane: esatto, una sfilza di insulti soltanto per un nome di un cagnolino.

“Benvenuto in questa pazza famiglia Cookie”, ha scritto Arianna, mostrandosi in un post Instagram con un cagnolino. Tony Effe nel vedere la foto e il cane ha prima scritto sotto al post della Cirrincione “Copiona”, con tanto di emoticon che vomita. Poi ha realizzato una serie di Stories durissime: “Ma che c…zo hai in testa, la cenere? Ti fai il cane come il mio e lo chiami Cookie? Ma sei stupida proprio, non riesco proprio a capire io. Spiegatemi sta tipa che c…zo ha in testa, se ha la cenere o la m…da, non riesco proprio a capire. Il next level è che un pischelletto dark si fa la plastica facciale come la mia. Perché tatuaggi, capelli, vestiti e musica me li hanno già copiati.” La reazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è fatta attendere.

UeD Arianna Cirrincione è una furia

La fidanzata di Andrea Cerioli ha risposto altrettanto duramente al rapper: “Ascoltami, il cane non è mio ma di mio fratello e la sua ragazza a cui evidentemente gli è piaciuto il nome. Però, se mai ti dovessi incontrare, puoi azzardarti a darmi della stupida di persona così ti lascio partire una cinquina fatta a modo. Così impari a parlare a una donna tutto di colpo. Impara l’educazione”.