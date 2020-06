UeD anticipazioni: la richiesta di Enzo, Maria interviene su Veronica

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella puntata di domani: Enzo e Pamela di nuovo al centro dello studio

Dopo due giorni di pausa, domani tornerà in onda Uomini e Donne: le anticipazioni su ciò che ci aspetta sono arrivate poco fa. Sul sito Witty Tv infatti è apparso un nuovo video con un brevissimo riassunto di quanto succederà nella puntata di domani. Anche alla fine della puntata di venerdì scorso è andato in onda un piccolo anticipo sulla puntata successiva, ma oggi sono spuntate nuove anticipazioni. Sappiamo già che torneranno in studio Enzo e Pamela a Uomini e Donne. Lui entrerà per primo e si accomoderà sulle sedie rosse al centro dello studio. Maria spiegherà che Pamela non sarà sicura di entrare, ma prenderà una decisione dopo aver ascoltato cosa avrà da dire Enzo.

Enzo e Pamela vicini a una svolta a Uomini e Donne: lui vuole mettere fine alla guerra

Ebbene, l’ultimo video con le anticipazioni di Uomini e Donne rivela che Pamela entrerà in studio. Nelle immagini si vede però la Dama ferma sui gradini dove solitamente c’è il pubblico. Non è chiaro se si fermerà lì per ascoltare ciò che avrà da dirle Enzo e quindi prima di sedersi al centro o se sarà Enzo a fermarla quando lei sarà sul punto di abbandonare lo studio. Fatto sta che mentre Pamela a braccia conserte sarà ferma lì ad ascoltare, Enzo dirà: “Non voglio fare più la guerra con te”. La risposta della Barretta non è stata inclusa nelle anticipazioni, ma sappiamo che la guerra è proseguita negli ultimi giorni su Instagram. Se dovesse esserci una tregua, sarebbe di sicuro una svolta per i due. Vedremo poi Aurora al centro dello studio, ma il Cavaliere che sta conoscendo parlerà anche di un’altra Dama…

Veronica al centro delle polemiche, interviene Maria: anticipazioni Uomini e Donne

E poi arriviamo a Giovanni e Veronica, ormai vicini a un punto di rottura. Dietro le quinte, Giovanni dirà a lei: “Subito dopo hai capito che fosse lui quello della diretta. E perché non me lo hai detto?”. Poi in studio Veronica verrà attaccata da Valentina e Roberta, così Maria interverrà per provare a mettere pace. “Un po’ di solidarietà femminile invece di uccidersi”, queste le parole della conduttrice. Infine, prenderà parola anche Armando: “Lui voleva sapere la natura del rapporto tra me e Veronica”.