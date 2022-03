UeD anticipazioni: Ranieri bacia Valeria, Luca rifiutato, caos al Trono Over

Continuano le registrazioni della stagione in corso di Uomini e Donne. In quella effettuata domenica 20 marzo, come rivelato dal profilo Instagram uominiedonnetronoclassicoeover, ci sono stati curiosi sviluppi relativi ai percorsi di Luca Salatino e Matteo Ranieri, oltre a quelli inerenti alle dinamiche del Trono Over, in cui gli animi si sono accesi tra diversi cavalieri e dame. Per quel che riguarda le gesta di Ranieri, il giovane ha scelto di portare in esterna, di nuovo, Valeria Cardone. E, di nuovo, l’ha baciata.

Anche nelle anticipazioni emerse ieri 19 marzo è trapelato che Ranieri è uscito con la ragazza. Non solo: ha pure visto Federica Aversano, baciando pure lei. Quest’ultima, osservando che Matteo ha scelto di portare in esterna nuovamente Valeria e notando il feeling innescatosi e impreziosito dal bacio con il tronista, ha avuto un momento di sconforto, rimandoci molto male per la piega presa dalla situazione. C’è stato un altro gesto che l’ha abbattuta, ossia il fatto che Ranieri abbia fatto trovare un biglietto a Valeria con scritto: “Mi fai venire voglia di futuro“.

Capitolo Luca Salatino: il giovane ha deciso di uscire con Soraya che, però, ha mantenuto le distanze, non volendolo baciare. La questione ha provocato un sussulto di delusione nel tronista

Anticipazioni Uomini e Donne di domenica 20 marzo 2022: le liti del Trono Over

Per quel che concerne il fronte del Trono Over, sono stato segnalato il consueto caos. La vulcanica Tina Cipollari ha discusso animatamente con Pinuccia, Franco e Armando se le sono cantate di santa ragione, mentre Biagio ha avuto a che dire con una nuova signora entrata a far parte del parterre delle dame. Motivo? I due sono usciti assieme ma su quel che è accaduto hanno fornito versioni discordanti. Lui ha sostenuto che c’è stato un bacio, mentre lei ha negato che ciò sia realmente avvenuto.

Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni trapelate sabato 19 marzo, sempre in merito al Trono Over, è stato segnalato un inaspettato bacio di Gemma Galgani a Franco, oltra al fatto che Ida e Alessandro hanno deciso di chiudere definitivamente.