UeD anticipazioni: Maurizio si ‘sblocca’. È scontro dietro le quinte

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di oggi annunciano importanti svolte nel Trono Over. Al contrario, sul Trono Classico non ci sono novità. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, non si è parlato di Brando, Christian e Manuela. In studio erano presenti solo Silvia e Raffaella, in quanto non sono state portate in esterna. Ci sono importanti sviluppi, invece, per Gemma Galgani.

Arriva la conferma tanto attesa, che non stupisce più di tanto, su Maurizio. La conoscenza con Elena sta andando avanti, tanto che si sono rivisti dopo la precedente registrazione. Tra loro c’è stato un bacio a stampo! Maurizio si è “sbloccato”, visto che in puntata hanno definito più volte il suo problema un blocco. E, infatti, con la dama torinese il bacio non è arrivato in nessun modo. A nulla sono servite le richieste e le lacrime di Gemma.

Maurizio dichiarava di avere bisogno ancora di tempo e di non voler avere pressione. Tra loro, però, la conoscenza andava avanti ormai da molto tempo, ma questo bacio non è proprio riuscito a darlo. Con Elena si conoscono da qualche settimana in meno, eppure non è riuscito a tirarsi indietro.

Un chiaro segnale che tra Maurizio ed Elena c’è attrazione. Al contrario, il cavaliere sembra proprio che non ricambiasse l’acceso interesse di Gemma. Intanto, la Galgani non se ne resta con le mani in mano. Per lei è arrivato un uomo di 61 pronto a conoscerla, con cui ha deciso di iniziare una nuova conoscenza.

Uomini e Donne anticipazioni: Silvio e Donatella ai ferri corti

Ci sono delle novità anche su Aurora Tropea. La dama ha chiuso la sua conoscenza con Marco. La decisione è arrivata da parte di entrambi. Il motivo? Marco ha capito di non provare nulla di importante nei confronti di Aurora.

Protagonisti di uno scontro nello studio del dating show di Maria De Filippi sono stati Silvio e Donatella. Proprio oggi è uscita sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine un’intervista in cui la dama ha ammesso di avere delle preoccupazioni, dal punto di vista economico. Secondo le anticipazioni di UeD, nella nuova registrazione, la situazione si sarebbe fatta davvero complicata.

Nel corso della nuova registrazione, Silvio e Donatella hanno discusso e poco dopo sembrava che tutto fosse tornato nella normalità. Ma ecco che, in seguito, i due Over si sono ritrovati nuovamente a dover andare a confrontarsi dietro le quinte, lontani dalle telecamere, come accaduto già nelle scorse settimane.

Questo accade quando due persone in studio non riescono proprio a chiarire e Maria De Filippi propone un chiarimento dietro le quinte. Non si sa se, alla fine, tra Silvio e Donatella sia arrivata la pace fuori dallo studio. Infine, Alessio e Claudia continuano a uscire insieme, nonostante le varie incomprensioni.