UeD anticipazioni: Gemma molla Marcello, Valentina sgancia la bomba su Erik

Anticipazioni Trono Over, Gemma Galgani chiude subito con Marcello: lei voleva l’esclusiva

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne sul Trono Over: Gemma Galgani è di nuovo “single”! Facciamo un breve recap su ciò che è successo finora. Dopo aver chiuso la storia con Juan Luis, Gemma ha iniziato a sentire Marcello, convinta che il Cavaliere stesse sentendo solo lei. E invece nella scorsa registrazione ha scoperto che così non è: Marcello ha sentito anche Anna e Antonella, cosa che a Gemma non è piaciuta affatto. Proprio per questi motivi, nella registrazione di oggi Gemma ha chiuso la frequentazione con Marcello. Alla Dama non sta proprio bene il fatto che lui senta più donne contemporaneamente, e non escludiamo che alla sua decisione abbia contribuito anche il fatto che tra le altre donne ci sia Anna Tedesco. Insomma, Gemma avrebbe voluto l’esclusiva da Marcello.

Trono Over, Anna Tedesco ancora sotto accusa: Gianni proprio non le crede!

Ma a proposito del Cavaliere, Gianni Sperti ha attaccato, di nuovo, Anna: quest’ultima pare abbia pubblicato su Instagram una foto in cui sponsorizza il negozio di Marcello. L’opinionista quindi ha dubbi sul fatto che ci sia un reale interesse fra loro o solo business. Il famoso business, che spesso torna protagonista a Uomini e Donne! Ma proseguiamo con le anticipazioni del Trono Over. Erik sta uscendo con l’altra Valentina del parterre e la differenza d’età fra i due ha scatenato la reazione dell’altra Valentina, la storica Dama. Secondo lei, infatti, Erik non sarebbe propenso a frequentare donne più grande di lui: questo le avrebbe confessato durante la frequentazione.

Uomini e Donne, le anticipazioni sugli Over: Valentina e la bomba su Erik

E non solo, perché pare che Erik le abbia detto che frequenterebbe una donna più grande solo per avere un’avventura, ma nulla di serio. Poco dopo, Erik ha ballato con Valentina e l’altra, l’ex per intenderci, ha preso un altro Cavaliere per ballare e tentare di farlo ingelosire. Questo è emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News, dove si legge anche che Romolo è innamorato di Olga ma non è corrisposto. Simone sta frequentando Diana, ma c’è anche un altro Cavaliere in ballo e lei sarebbe ancora indecisa fra i due. Infine, Armando è tornato in studio con la ragazza della segnalazione.