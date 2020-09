UeD anticipazioni: Gemma crolla, Davide bacia Beatrice (e con Roberta…)

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di ieri, in cui Gemma Galgani è crollata in lacrime. Dopo che Paolo ha voluto chiudere con lei, la Dama non si è arresa e gli ha fatto una sorpresa in camerino. Paolo ha apprezzato sul momento, ma in studio non è tornato sui suoi passi: non vuole più frequentare Gemma. Quest’ultima invece aveva pensato di aver fatto colpo con i palloncini in camerino, quindi scoprire che cosi non è stato l’ha fatta crollare. Gemma è scoppiata in lacrime al centro dello studio e ci è rimasta molto male. Poi si è rassegnata e nel corso della puntata si è scoperto che lei è uscita anche con Biagio a cena. Anche Paolo è interessato ad altre Dame, ma torniamo alle anticipazioni su Gemma. Maria ha provato a indagare nella conoscenza tra Gemma e Biagio, perché fino a poco tempo fa la Galgani parlava di lui solo come un amico. Lei invece ha affermato il contrario, ovvero di essere interessata a Biagio e lui ha scelto di ballare con lei, preferendola a un’altra Dama che sta sentendo. Ma procediamo con le anticipazioni, fornite dal Vicolo delle News.

Uomini e Donne, Simone sotto accusa dopo il comportamento con Daniela

Michele è uscito con Roberta, Veronica e Carlotta. Con quest’ultima si è trovato molto bene ma in studio ha ammesso di essere più attratto da Roberta e Carlotta ci è rimasta male. Poi è successo qualcosa di insolito. Simone ha raggiunto Daniela per la sua festa di compleanno e davanti ad amici e parenti le ha fatto una dedica e l’ha baciata. In studio però ha detto che è successo anche qualcosa che lo ha portato a ricredersi un po’ su Daniela. Tra mille domande e vari scontri, alla fine è saltato fuori che tra i due c’è stato dell’altro e proprio per questo lui ha visto modificarsi ai suoi occhi l’immagine di Daniela come donna. Gianni Sperti si è scagliato contro il Cavaliere, ma per Daniela non è stato un bel momento. E arriviamo al trono di Davide. Con Beatrice c’è stata una nuova bellissima esterna ed è scattato un bacio. Evidentemente i due si sono assunti le loro responsabilità togliendo le mascherine, e come aveva spiegato già Maria è consentito se ne sono loro responsabili.

Anticipazioni Uomini e Donne, Davide bacia Beatrice e balla con Roberta: Selene va via

Ma attenzione, perché in studio poi ha anche chiesto di ballare a Roberta, che ha una particolare simpatia per lui. La Dama ha anche mandato via un ragazzo venuto per lei perché più interessata al tronista. In tutto questo, Selene è sbottata nuovamente contro il tronista, lo ha accusato di non sapere ciò che vuole e tra le righe ha detto che Beatrice non ha carattere. Alla fine è andata via, mentre Beatrice non ha reagito né alla provocazione di Selene né al ballo con Roberta. Intanto Lucrezia è stata messa alle strette da Gianluca e Armando.