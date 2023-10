UeD anticipazioni: forti polemiche e assenze. Gero lascia lo show

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne annunciano un’uscita di scena e nuovi scontri nello studio di Canale 5. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, nel corso della registrazione del 30 ottobre, alcune assenze hanno fatto rumore. Prima tra tutte quella di Gero Natale, che in effetti neanche nelle recenti puntate era presente nel parterre del Trono Over. Oggi è uscito fuori che il cavaliere ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi.

Non si conoscono i motivi che hanno portato Gero a salutare di nuovo la trasmissione. Questa per lui non è stata la prima esperienza nel dating show. Aveva già partecipato al programma anni fa, quando sul Trono sedeva Samantha Curcio. Il cavaliere aveva attirato l’attenzione su di sé con il rapporto nato con la giovane tronista.

Dopo una breve permanenza nel parterre del Trono Over, ha lasciato il programma, per poi tornare nell’edizione 2023/2024. Ma anche questa volta Natale ha lasciato il programma senza aver trovato l’amore.

Le anticipazioni di UeD segnalano altre svolte per il Trono Over. Silvio ha chiuso la sua conoscenza con Gabriella, la quale ha fatto ritorno nel dating show per conoscerlo.

Lo spazio poi è stato riservato a Maurizio ed Elena, i quali hanno dato vita in studio una discussione. Dunque, nelle prossime puntate, i telespettatori assisteranno al primo scontro tra questi due volti Over tanto discussi. Elena e Maurizio hanno litigato a causa di un bacio che lui ha dato a Barbara De Santi durante la sfilata della scorsa registrazione.

Alla fine i due si sono riappacificati, tanto che hanno ballato insieme. Ma le discussioni non sono nate solo tra loro. Infatti, le anticipazioni segnalano che “c’è stata una lite accesa tra Tina ed Elena”. Non si conoscono i dettagli di questo scontro.

Uomini e Donne, nuova registrazione: polemiche e assenze

Per quanto riguarda il Trono Classico, Christian ha portato in esterna Valentina, ma ha deciso di non baciarla. Intanto, assente durante la scorsa registrazione, Virginia è intervenuta sull’esterna ed è scoppiata “una grossa polemica”. Dopo l’uscita di scena di Manuela Carriero, che ha lasciato il Trono, non è giunto nessun nuovo tronista.

Anzi, va precisato che del Trono Classico solo Christian e le sue corteggiatrici hanno preso parte alla registrazione. Infatti, Brando non era presente in studio. Stessa cosa vale per tutte le sue corteggiatrici. Spesso i tronisti non fanno in tempo a entrare in studio, ma solitamente le corteggiatrici che non vanno in esterna sono comunque in studio.

Da questo si può dedurre che il tronista potrebbe aver portato tutte le sue corteggiatrici in esterna oppure che potrebbe esserci qualche problema. La risposta arriverà probabilmente nel corso della registrazione di domani.