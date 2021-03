UeD anticipazioni: un ex tentatore per Samantha, Martina lascia lo studio

Oggi, domenica 28 marzo 2021, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni rivelano che la registrazione è iniziata con Carolina, la quale si è dichiarata delusa da Giacomo, che non l’ha portata in esterna. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, il tronista non è riuscito a comprendere il motivo di questa reazione. Ieri c’è stata un’altra registrazione, in cui la corteggiatrice aveva appunto scoperto di essere stata l’unica a non essere portata in esterna. Pertanto, oggi Giacomo si è detto perplesso sulla reazione di Carolina, arrivata a scoppio ritardato. La corteggiatrice ha spiegato che ha reagito tentando di essere solidale con una delle sue colleghe, che avrebbe raccontato una storia difficile.

Samantha Curcio è intervenuta per aiutare Giacomo a riflettere sulla questione. A questo punto, Maria De Filippi gli ha proposto di ballare con lei per avere un chiarimento. Il tronista ha accettato, ma di fronte a questa scena Martina ha lasciato lo studio. Giacomo l’ha raggiunta subito dopo il ballo. Non c’è stata l’intenzione, da parte della ragazza, di andare via. Nonostante ciò, ha ammesso di essere rimasta male di fronte ai suoi atteggiamenti nei confronti di Carolina. Infatti, ci ha tenuto a precisare di essere uscita fuori per prendere aria e calmarsi.

Il tronista ha capito la situazione e ha deciso di restare con lei, per poi rientrare insieme. Carolina, però, non ha trovato corretto il fatto che i due abbiano parlato fuori dallo studio. La registrazione di oggi è andata avanti con Gemma Galgani. Ieri ha ricevuto una bella batosta in studio, quando Roberto ha deciso di chiudere la loro conoscenza. È stato fatto notare alla dama che si è illusa troppo e che avrebbe dovuto valutare meglio la situazione. Nicola Vivarelli ha preso le sue difese, convinto che sia rimasta davvero male.

Per tale motivo, ha rimproverato Roberto per non averla confortata dopo il pianto di ieri. Nella questione, è intervenuto Armando Incarnato, pronto ad attaccare Nicola e Roberto. Il cavaliere napoletano è convinto che il primo stia difendendo Gemma per visibilità e che il secondo l’abbia sfruttata.

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che al centro dello studio si sono seduti poi Samantha e due nuovi corteggiatori. Uno di questi è Bohdan, il quale è stato un ex tentatore di Temptation Island Vip, durante l’edizione a cui partecipò Antonella Elia con Pietro Delle Piane. A questo punto, è iniziata una discussione tra Samantha e Alessio, il quale non è stato portato in esterna.

La registrazione si è poi conclusa con Luca, il quale è uscito con Elisabetta e Anna Maria. Con la seconda non è scattato nulla, così ha deciso di chiudere la conoscenza. Lei è rimasta molto male, in quanto non se lo aspettava. Sono scese poi tre nuove dame, pronte a conoscerlo, e lui ha tenuto solo una ragazza, Sara.

Elisabetta non è riuscita a trattenere le lacrime e ha attirato così l’attenzione della De Filippi. La dama non ha potuto accettare il fatto che Luca abbia deciso di intraprendere una nuova conoscenza. Il cavaliere, non sapendo cosa risponderle, non ha tentato neanche di giustificarsi.