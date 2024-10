UeD anticipazioni: due grandi ritorni, Michele in tilt, arriva la Ferilli

Oggi, martedì 29 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A rivelare ciò che è accaduto in studio in anteprima, è stato ancora una volta Lorenzo Pugnaloni. Dopo le importanti assenze nel parterre nel Trono Over delle ultime registrazioni, c’è stato un ritorno molto atteso, ovvero quello di Barbara De Santi. La puntata ha riservato anche una seconda sorpresa: una versione speciale di Temptation Island, con protagonisti Sabrina Ferilli e Giovannino.

Maria De Filippi ha portato la “coppia” comica di Tu Si Que Vales anche a Uomini e Donne, con una sorta di falò di confronto gestito da Filippo Bisciglia. In studio erano presenti la fidanzata di Giovannino e il ragazzo della doccia di Tu Si Que Vales, insieme a Tina Cipollari, Gianni Sperti e il pubblico. Il parterre abituale di Uomini e Donne, invece, non era presente. Ma, adesso scopriamo tutti i dettagli su ciò che è successo tra i protagonisti nel Trono Over e Trono Classico.

Uomini e Donne: anticipazioni Trono Over

Vincenzo e Ilaria sono stati chiamati al centro dello studio studio. Tina Cipollari li ha attaccati perché, dopo un mese insieme, crede che dovrebbero lasciare insieme il programma. Tuttavia, loro hanno detto di non essere pronti per questo passo, scatenando una forte lite con l’opinionista.

Barbara De Santi è tornata nel parterre ed è sceso per lei un signore di nome Orazio. La dama ha deciso di tenerlo.

Gemma è uscita con Fabio. La loro frequentazione continua, ma il cavaliere si sente oppresso dalla gelosia di lei e ha ribadito di non volere un rapporto del genere.

Uomini e Donne: anticipazione Trono Classico