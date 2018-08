UeD anticipazioni: due ex corteggiatori a Temptation Island Vip

UeD anticipazioni: a Temptation Island Vip arrivano due ex corteggiatori

L’inizio di Temptation Island Vip è ormai alle porte e sul web cominciano ad apparire i primi volti dei protagonisti. Nel programma condotto da Simona Ventura saranno presenti sei coppie e, come nella versione classica dello stesso, troveremo i tentatori. Come rivela il blog di Isa e Chia, tra coloro che confonderanno i cuori e i sentimenti degli innamorati, ci saranno due ex corteggiatori di Uomini e Donne: Nicolò Raniolo, scelta di Sabrina Ghio e, Nicolò Ferrari, diretto rivale di Giordanno Mazzocchi durante il trono di Nilufar Addati. I due bei ragazzi, dunque, sono pronti ad affrontare una nuova esperienza, ancora una volta, nel campo sentimentale. La fama che regala il programma è abbastanza notevole, quindi, perchè no?

Nicolò Raniolo e Nicolò Ferrari pronti per Temptation Island Vip

Il biondo Raniolo ricordiamo che è alla sua seconda partecipazione al programma ideato dalla De Filippi. Qualche anno, infatti, Nicolò partecipò nello stesso ruolo che sta per assumere anche quest’anno. Si ricordano le uscite con Giorgia Lucini, allora fidanzata di Manfredi Ferlicchia. La coppia pose fine alla loro storia d’amore proprio in seguito al rapporto che la stessa Giorgia aveva instaurato con Raniolo. Da allora, Giorgia e Nicolò non vollero continuare la conoscenza fuori dal programma ma rimasero comunque amici.

Dopo Nilufar, Nicolò Ferrari si rimette in gioco

Per Nicolò Ferrari, l’esperienza ad Uomini e Donne non è andata proprio come sperava. Il milanese, infatti, viene riconosciuto come la non scelta di Nilufar che, a lui, preferì Giordano. Tra le lacrime e la rabbia, Nicolò abbandonò lo studio e da allora solo uscite con gli amici, tra cui anche Lorenzo Riccardi. Si vociferava, fino a qualche mese fa, di un presunto flirt tra il Ferrari e Marta Pasqualato, anche lei non scelta. Oggi, la notizia è che Nicolò parteciperà come tentatore a Temptation. Dunque, nuove conoscenze e nuove esperienze all’orizzonte, per entrambi i Nicolò.