UeD anticipazioni: Chiara in esterna, dubbi di Francesca Sorrentino

Oggi, mercoledì 29 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, poco fa, l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato sulla sua pagina Instagram le relative anticipazioni. L’appuntamento di oggi è stato molto importante, dal momento che è ufficialmente iniziato il trono di Chiara, che ha quindi avuto la possibilità di iniziare ad approfondire la conoscenza con i suoi corteggiatori.

L’unico problema, se così si può chiamare, è il seguente: come sottolineato anche in occasione della registrazione di ieri, martedì 28 gennaio, i pretendenti della neo tronista sembrano essere molto giovani. Sarà davvero un ostacolo per Chiara?

Intanto, continua molto bene il trono di Gianmarco Steri: l’ex corteggiatore di Martina De Ioannon ha infatti proseguito la conoscenza con le sue tante pretendenti, arrivando a che a ballare con loro. Infine, ci sono state importanti novità anche per quanto riguarda il Trono Over. Vediamo quindi nel dettaglio cos’è successo nel corso della registrazione odierna.

Il Trono Over

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, questa settimana la registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne è iniziata proprio con i protagonisti del Trono Over. In particolare, gli occhi sono stati puntati su Claudia e Giorgio: “Lei dice che lui gli piace molto ma è infastidita dal fatto che comunque lui non è concentrato totalmente su di lei, nonostante ci siano stati dei baci”.

Per quanto riguarda invece Alessio Pili Stella, Pugnaloni ha affermato che il cavaliere ha discusso con una dama bionda. In seguito, al fine di farsi perdonare per averle detto in modo un po’ duro di non essere il suo tipo, il cavaliere ha deciso di portare alla dama dei fiori in dono. Pugnaloni ha poi anche aggiunto: “È intervenuta Francesca e ha detto ad Alessio che alcuni suoi atteggiamenti gli fanno capire che ancora ci può essere qualcosa e gli chiede se volesse uscire, lui dice di no“.

Per concludere, la Galgani pare aver deciso di mettere un punto alla frequentazione con il signore che aveva iniziato a conoscere nelle ultime settimane, mentre Gloria Nicoletti ha discusso animatamente con uno dei cavalieri: “Lui le ha detto che quando beve è pericolosa. Lei si è infuriata perché voleva spiegazioni. Lui ha detto che fosse meglio non parlarne. Dopo aver insistito lui avrebbe detto a Gloria di fermarsi nel ristorante perché stavano sfociando in altro. Lui è stato molto scortese ed hanno dato tutti ragione a lei”, sono state le parole di Pugnaloni in proposito.

La prima esterna di Chiara

La nuova tronista, la cui avventura nel dating show è appena iniziata, è stata protagonista della prima esterna con un certo Matteo. L’esperto di gossip, nelle sue anticipazioni, ha anche aggiunto qualche dettaglio sul misterioso ragazzo, che i telespettatori di Canale 5 avranno la possibilità di conoscere nei prossimi giorni: “Il ragazzo uscito in esterna con Chiara si chiama Matteo Rocca ed è un volto conosciuto su TikTok“.

Ma non è finita qui perché, a quanto pare, l’appuntamento tra la neo tronista e il suo corteggiatore non deve essere andato molto bene, dal momento che, come affermato da Lorenzo Pugnaloni, Chiara ha sottolineato di non aver gradito molto il fatto che Matteo non l’abbia mai guardata negli occhi nel corso della loro uscita. Il corteggiatore pare infatti essere molto timido, ma proprio questa sua peculiarità potrebbe giocare a suo sfavore.

Nonostante ciò però, la tronista, a quanto pare, ha comunque deciso di dargli una possibilità: “Poi hanno ballato”.

Francesca Sorrentino rinuncia all’esterna

Ebbene sì, nel corso della registrazione odierna, Francesca ha deciso di non portare nessuno in esterna. Ma non è finita qui perché stando alle anticipazioni di Pugnaloni, la Sorrentino è anche stata protagonista di un’accesa discussione con uno dei suoi corteggiatori, Gianmarco: “Lei ha iniziato ad avere dubbi su di lui. È venuta a sapere che lui aveva fatto il provino da tronista e che comunque fa troppo la vittima come se volesse consensi dal pubblico“.

Parole dinnanzi alle quali il corteggiatore pare essere rimasto molto scosso, motivo per il quale ha deciso di uscire dallo studio dopo aver sottolineato il suo disagio alla tronista e aver detto che le cose tra di loro non possono andare avanti così. A inseguirlo per convincerlo a tornare sui suoi passi è stata Tina. Mossa che effettivamente è servita a riportare Gianmarco in studio, anche se l’unico risultato è stato vedere nuovamente il corteggiatore litigare animatamente con la tronista.

Insomma, gli animi tra i due si sono scaldati parecchio. Sarà quindi interessante stare a vedere come evolveranno le cose tra di loro nelle prossime settimane.

Novità per il trono di Gianmarco Steri

Prosegue a gonfie vele il trono di Gianmarco Steri. L’ex corteggiatore di Martina De Ioannon ha infatti avuto la possibilità di iniziare a conoscere le corteggiatrici che sono entrate a far parte del parterre per avere una possibilità con lui. A quanto pare poi, nel corso della prossima registrazione, ognuna di loro avrà un arduo compito al quale assolvere: “Faranno una presentazione da 40 secondi a testa”.

Maria De Filippi poi ha anche deciso di buttare l’amo con il neo tronista e gli ha quindi chiesto di esporsi un po’ di più, rivelando chi lo avesse colpito di più fino a ora di tutte le sue pretendenti. Gianmarco pare non aver mostrato la minima incertezza e alla domanda della conduttrice ha risposto addirittura con un nome: “Ha fatto il nome di una ragazza che si chiama Angelica“.

Altre news sulla registrazione

Per concludere, Mario Cusitore si è reso protagonista di un momento a dir poco commovente nel corso della registrazione, scegliendo di danzare accompagnato da una spettatrice disabile: “Lei si è messa a piangere quando l’ha fatta ballare”, ha riportato Pugnaloni. Infine, oggi non si è parlato per niente del trono di Tina.