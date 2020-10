UeD anticipazioni: bacio travolgente per Gemma, ma Biagio corteggia tutte

Un bacio travolgente per Gemma Galgani! Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi, sabato 3 ottobre 2020, iniziano parlando proprio della Dama più longeva del Trono Over. Ieri sera è uscita con Biagio e c’è stato un bacio che non è stato solo umido, come li definisce sempre lei, ma molto molto passionale. Gemma avrebbe preferito un bacio più romantico, invece Biagio si è lasciato guidare dalla passione. La gioia di Gemma però è stata presto interrotta da Maria, l’altra Dama con cui si sente Biagio. Maria ha detto che in realtà ieri sera sarebbe dovuta uscire lei con il Cavaliere, ma aveva un compleanno e per questo Biagio sarebbe uscito con Gemma. Lei comunque non ha nascosto di esserci rimasta male scoprendo che alcune confidenze fatte a lei da Biagio sono state fatte anche ad Aurora. Tra le tre litiganti la terza ha goduto: Biagio alla fine ha ballato con Sabina, sperando di poter uscire con lei dopo la registrazione.

Uomini e Donne, le anticipazioni sui tronisti Davide, Gianluca e Sophie

Procediamo con le anticipazioni sul Trono Classico, dopo che ieri Maria ha introdotto una importante novità. Gianluca è uscito in esterna con una ragazza che lo ha definito troppo narciso. Secondo lei diverse ragazze sono andate via perché lo hanno trovato troppo sicuro di sé e per questo ha paura a lasciarsi andare. Sophie ha eliminato Alessandro, Davide invece ha portato in esterna Rossana, una ragazza di Lecce. Si sono trovati molto bene, al punto che il tronista è riuscito ad aprirsi sul suo passato e sulla sua famiglia, arrivando a parlare anche di suo papà. Un argomento molto delicato per lui. Beatrice invece non ha preso bene il fatto che Davide non l’abbia scelta per le esterne e in studio si è fatta sentire. Uscirà con Davide nei prossimi giorni però, anche in occasione del suo compleanno.

Anticipazioni Uomini e Donne: Nicola bacia Angelica, bacio tra Roberta e Michele

Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News proseguono con Michele e Roberta. I due sono usciti, a discapito di Carlotta. Quest’ultima sarebbe dovuta uscire con il Cavaliere, che però in ultimo ha preferito cambiare compagnia. Tra Roberta e Michele c’è stato anche un bacio, quindi lui ha preferito chiudere con Carlotta e proseguire solo con la Di Padua. Nicola ha baciato Angelica. Armando avrebbe voluto corteggiare la ragazza, ma ha preferito desistere scoprendo che ha 22 anni.