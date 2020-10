Anticipazioni UeD: Maria ferma il gioco delle corteggiatrici, la novità

Oggi, 2 ottobre 2020, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni sul Trono Classico e sul Trono Over si fondono ancora una volta, perché i protagonisti si sono ritrovati ancora tutti insieme in studio. Partiamo da Gemma Galgani, che era felicissima di aver ricevuto un’orchidea da Biagio dopo una bella serata insieme. Ma per lei c’è stata subito un’amara scoperta: anche Aurora e un’altra dama hanno ricevuto lo stesso fiore. Lei ci è rimasta molto male e si è anche arrabbiata parecchio, stando alle anticipazioni di NewsUeD. Ma non solo, perché per Biagio è pure arrivata una nuova signora a corteggiarlo. Carlotta e Roberta sono uscite con lo stesso ragazzo. Roberta si è un po’ alterata, ma Carlotta ha suggerito a entrambi di vedersi dopo la puntata per chiarire. Lei era disposta ad aspettare.

Uomini e Donne anticipazioni: Sophie presa da Nino, Selene non è tornata

Tra Valentina e Germano procede bene. Lui però ha accettato in studio una nuova corteggiatrice, anche se poi l’ha mandata via perché non gli piaceva. Per ripicca, anche Valentina ha fatto entrare in studio un ragazzo venuto per lei, ma non lo ha tenuto. Per Aurora sarà un’altra puntata di attacchi: pare infatti che accetterà il numero di un cavaliere salvo poi non rispondere alle sue chiamate e non glielo perdoneranno in studio. Passiamo alle anticipazioni sul Trono Classico. Sophie è uscita con due ragazzi nuovi ed è sembrata molto presa da Nino. Davide ha raggiunto Beatrice nei camerini e l’ha trovata in lacrime. La corteggiatrice ha spiegato che in puntata è stata molto male, pure se non ha avuto reazioni. Ma anche nella registrazione di ieri è rimasta impassibile vedendo un’esterna molto bella di Davide con Chiara. Selene non era presente in studio.

Maria De Filippi vieta ai tronisti di andare a riprendere le corteggiatrici: novità a Uomini e Donne

Procediamo con le anticipazioni di Uomini e Donne parlando di Gianluca e Camilla. Quest’ultima era molto arrabbiata perché non è stata portata in esterna e ha così fatto sapere al tronista che se vuole chiarire dovrà andare a casa sua. Insomma, il solito giochino che fanno le corteggiatrici: non presentarsi in studio, o in esterna, pretendendo che il tronista vada a prenderle. Ebbene, c’è un’importante novità a tal proposito. Pare che Maria De Filippi sia piuttosto stufa di questi giochetti delle corteggiatrici, così quest’anno ha deciso di vietare ai tronisti di andare a riprenderle a casa per chiarire. Gianluca era molto dispiaciuto. Alla luce di questa novità, Camilla deciderà di tornare?