UeD anticipazioni 29/11: Tina smonta Gemma su Fabio e quel bacio…

Nuova registrazione negli studi di Uomini e Donne e, di conseguenza, nuove anticipazioni. Venerdì 29 novembre 2024, Maria De Filippi & co, come riportato su Instagram dal sempre informato e puntuale LorenzoPugnaloni.it, hanno continuato a srotolare sia le dinamiche del Trono Classico, sia quelle dell’Over. Per quel che riguarda il primo, Martina è stata protagonista di un’uscita in esterna con Ciro. Come è andata? Benone visto che è scattato il secondo bacio tra i due. Poi, però, qualcosa è andato storto in quanto, in studio, la tronista ha criticato l’atteggiamento di Gianmarco, accusato di riservarle poche attenzioni. L’uomo ha spiegato di sentirsi bloccato. Ne è uscita una lunga discussione. Ciro, offeso, è tornato al proprio posto, scegliendo di non dire alcunché sull’esterna. Dulcis in fundo, Martina ha danzato con Gianmarco.

Capitolo Trono di Francesca: la ragazza si è lamentata con i suoi corteggiatori. Motivo? Ha compiuto gli anni, ma nessuno le ha fatto gli auguri. Che smemorati! Per quel che concerne il percorso di Michele, Veronica ha abbandonato di nuovo lo studio dopo un diverbio acceso con il tronista che ha optato per non rincorrere la donna.

Sul fronte Trono Over, ha tenuto banco ancora la vicenda che vede protagonisti Gemma Galgani e Fabio. Nella registrazione precedente c’è stata una segnalazione sul cavaliere. Si è sussurrato che l’uomo abbia una presunta fidanzata in Spagna. In studio è stato mostrato l’RVM relativo a quel che è accaduto 24 ore prima. In particolare si vede la dama torinese domandare a Fabio delle delucidazioni. Lui conferma che tale donna esiste, ma che con lei ha chiuso quattro mesi fa. Insomma, secondo la versione del cavaliere si tratta di una sua vecchia fiamma e nulla più.

Fabio, durante la registrazione del 29 novembre, è sbarcato in studio, ma la Galgani è apparsa alquanto guardinga. Infatti ha palesato la sua diffidenza verso l’uomo. Naturalmente nella vicenda non poteva non intromettersi la vulcanica Tina Cipollari che, tanto per cambiare, ha criticato Gemma, sostenendo che lei, in realtà, non è mai stata interessata a Fabio e che quindi, la questione della donna spagnola, altro non sarebbe che un pretesto per scaricarlo. Alla fine l’uomo è comunque rimasto nel dating show.