UeD anticipazioni 22/1: Tina va a cena, discussioni e ‘speed fate’

Procedono le registrazioni di Uomini e Donne. Mercoledì 22 gennaio 2025, negli studi Elios Maria De Filippi ha confezionato nuovi capitoli del popolare dating show di Canale Cinque. A rendere note le anticipazioni di quel che è accaduto è stato come al solito Lorenzo Pugnaloni tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Ebbene? Che cosa è successo? In apertura fari puntati sul trono di Tina Cipollari. La vulcanica opinionista viterbese, che si è messa in testa di cercare marito non spiantato, nella scorsa registrazione aveva tenuto un solo corteggiatore dei tre presentatisi per lei. Si è scoperto chi è: trattasi di un uomo di nome Cosimo. Tina ha accettato di uscirci a cena per approfondire la conoscenza.

Anticipazioni Uomini e Donne 22 gennaio 2025

Altra dinamica attesissima dal pubblico è quella che riguarda il ‘neonato’ trono di Gianmarco Steri. L’ex corteggiatore di Martina De Ioannon ha fatto lo “speed date” al centro dello studio con dieci ragazze, scegliendo di tenerne solamente una (al momento, nessuna esterna in programma per il tronista). e Pensare che nella registrazione precedente si sono presentate ben cento giovanotte. Visto l’affollamento alcune sono state fatte accomodare nei posti riservati al pubblico.

Francesca Sorrentino: discussione con Gianmarco dopo il bacio in esterna

Capitolo trono di Francesca Sorrentino. Nelle scorse ore ha deciso di viversi un’esterna con Gianmarco Meo. I due si sono visti a Roma e si sono baciati. Nella registrazione del 22 gennaio, il clima spensierato ha ceduto il passo a toni polemici. C’è stata infatti una discussione piuttosto accesa tra la tronista e il corteggiatore. Motivo? Perché Francesca si è rifiutata di ballare con lui in quanto Gianluca ha mostrato disappunto dopo aver visto il bacio dell’esterna. Alla fine c’è stato un chiarimento in camerino.

Trono Over: Diego e Giada al centro dello studio, anche Sabrina impegnata

Per quel che riguarda le dinamiche del trono Over, protagonista della scena Diego e Giada che si sono posizionati al centro dello studio. Così hanno dato avvio alla loro conoscenza. Medesima situazione si è verificata con Sabrina impegnata in un incontro con un nuovo cavaliere.