UeD, anticipazioni 20 ottobre: Alessandro minaccia di andarsene

Si sono tenute questo pomeriggio (20 ottobre) presso gli studi Elios di Roma delle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Come di consueto, grazie alla pagina Uominiedonneclassicoeover su Instagram i telespettatori più curiosi hanno a disposizione fin da subito alcune succose anticipazioni di quello che il noto dating show di Canale 5 manderà in onda molto presto. Ecco dunque tutte le informazioni trapelate, per chi proprio non riesce ad aspettare.

Anticipazioni Uomini e Donne: cos’è successo durante le registrazioni del 20 ottobre

Stando alle informazioni circolate online, anche in questa puntata si è tornato a parlare (per l’ennesima volta) di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.. I due ex fidanzati si sono ritrovato nuovamente uno di fronte all’altro, per un faccia a faccia che ha occupato più di un’ora di registrazione e che era legato alle ultime dinamiche create da Ida, che ha scelto di voltare pagina insieme al suo Alessandro.

Riccardo e Ida avrebbero dunque discusso a lungo, con la dama che avrebbe chiesto al suo ex fidanzato di scriverle un biglietto dove avrebbe dovuto rivelare che era ancora innamorato di lei. Riccardo, in ogni caso, si è rifiutato di farlo e fra i due è per l’appunto nata una discussione.

In tutto questo, successivamente, i presenti in studio hanno assistito ad uno sfogo di Alessandro, che ha sbottato minacciando la produzione di abbandonare lo studio. Alessandro è poi tornato sui suoi passi e nel corso del programma sono state mostrate alcune immagini di lui e Ida insieme in un’esterna girata a Brescia pochi giorni fa. Per quanto riguarda il trono Over, inoltre, sembra proprio che per Gemma Galgani sia arrivato un nuovo corteggiatore.

Parlando del trono classico, invece, tra le anticipazioni della puntata del 20 ottobre c’è anche una piccola sorpresa. Sembra infatti che Lavinia, dopo aver fatto un’esterna con Francesco andata molto bene, abbia deciso di far ritornare Alessio Campoli, che nella scorsa edizione si era eliminato.

Per il resto, è emerso che Federica ha fatto un’esterna con Stefano e che Federico si è arrabbiato a tal punto con lei da averle fatto venire voglia di mandarlo via. Maria De Filippi, a quanto pare, ha fatto da paciere. Dulcis in fundo: tra le anticipazioni di oggi si è parlato anche di due nuove esterne di Federico D. con due nuove corteggiatrici.