La conduttrice pavese, pizzicata in costume ad Ansedonia, mostra come al solito una forma smagliante e invidiabile

Maria De Filippi e il patto con il diavolo. La conduttrice pavese ha staccato il ticket dei 60 anni lo scorso 5 dicembre eppure il suo fisico sembra non prestare minimamente attenzione al tempo che incede inesorabilmente. Come ogni estate, Chi Magazine l’ha pizzicata ad Ansedonia, località soave in provincia di Grosseto. Stessa barca, stesso mare, stessa compagnia. Con lei c’è ila marito Maurizio Costanzo, il figlio Gabriele (30 anni) e il fratello Giuseppe, l’unico legame rimasto a Queen Mary con la famiglia d’origine dopo la morte della madre. Altra costante, come prima accennato, è la forma della De Filippi. Ogni anno la sorprendono in bikini ed ogni anno c’è qualcuno che cerca un ‘cedimento’, ma niente. Stavolta è stata paparazzata con un due pezzi dalle tinte scure. Medesimo risultato degli anni precedenti: fisico statuario, impeccabile. Patto con il diavolo, si diceva…

Quest’anno la conduttrice ha potuto concedersi qualche giorno in più di vacanza. Motivo? Temptation Island è stato archiviato da Mediaset che ha preferito dare spazio alle repliche di Tu Si Que Vales. Così Maria ha potuto ricaricare le pile con un poco più di calma visto che la stagione che sta arrivando, per lei, sarà di nuovo ‘full’.

Domenica 18 settembre inizierà Amici 22, il giorno successivo comincerà il day time del medesimo talent show. Sempre il 19 settembre è probabile che decollerà in video anche la nuova stagione di Uomini e Donne. Sarà poi la volta di Tu Si Que Vales (dovrebbe iniziare sabato 24 ma potrebbe anche aprire i battenti una settimana prima, ossia il 17 settembre). Nel 2023 sarà poi al timone di C’è posta per te e Amici Serale. Tutti qui? No, quest’anno la Fascino, società di produzione della De Filippi, dovrà confezionare anche La Talpa, reality cult rispolverato dai vertici di Cologno Monzese.

Insomma, Maria, come al solito, non avrà un attimo di respiro, quindi meglio godersi il relax ad Ansedonia finché si può. Anche perché il tempo stringe visto che quasi tutte le trasmissioni citate sono registrate. Ciò significa che bisogna mettersi al lavoro con buon anticipo rispetto alla messa in onda. Le ferie di Queen Mary già sono agli sgoccioli.