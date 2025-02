UeD Angela Caloisi “è incinta”: dettagli, retroscena torinesi e foto

Angela Caloisi sarebbe incinta. A rivelarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano alla quale una fonte ha assicurato che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché futura moglie di Paolo Crivellin starebbe conducendo una gravidanza. Il sospetto è anche venuto a diversi fan della coppia nel vedere gli ultimi scatti pubblicati da Abu Dhabi dai due piccioncini. In questi giorni, Angela e Paolo si stanno godendo dei giorni nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Durante il viaggio hanno fatto tappa nella suggestiva Grand Mosque e, per l’occasione, Caloisi ha dovuto indossare un abito tradizionale arabo. Il punto è che l’indumento ha messo in risalto un pancino assai sospetto.

Deianira Marzano ha rilanciato lo scatto ‘incriminato’ sul suo profilo Instagram, riportando anche ciò che la sua fonte le ha sussurrato a proposito della presunta dolce attesa dell’ex volto di UeD. “Sì, è incinta, a Torino lo sappiamo tutti”, ha rivelato la gola profonda. Non resta che attendere la conferma da parte dei diretti interessati oppure l’eventuale smentita. Nel frattempo su Instagram, diversi fan della coppia hanno sottolineato le forme ‘sospette’ di Angela, cominciando a sostenere che, appunto, aspetti un bebè. La Caloisi, per il momento, ha preferito rimanere in silenzio e non commentare in alcun modo le indiscrezioni.

Paolo Crivellin, la proposta di matrimonio ad Angela Caloisi

Solamente un mese fa Crivellin ha chiesto in sposa la compagna, conosciuta negli studi Elios di Uomini e Donne nella stagione 2017/18 del dating show di Maria De Filippi. Naturalmente Angela ha detto “sì”. Per l’occasione Paolo ha architettato una romanticissima proposta di matrimonio ad alta quota. Ora, alla luce delle voci relative alla gravidanza, viene da pensare che forse, la scelta di compiere il grande passo, potrebbe anche essere sbocciata dal fatto che sta per nascere una nuova famiglia.

Paolo, originario di Torino e classe 1991, è uno degli ex tronisti più amati dal pubblico di Uomini e Donne. Angela ha quattro anni meno di lui. Dopo la scelta i due non si sono più lasciati. Ora si preparano a convolare a nozze e, chissà, forse ad accogliere il loro primo frutto d’amore.