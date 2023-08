UeD Angela Caloisi e Crivellin, ma quale gravidanza: ecco la verità

Era il 2018 quando Paolo Crivellin fece il suo debutto negli studi di Uomini e Donne, sedendosi sul famigerato trono. Moltissime le ragazze che cercarono di conquistarlo, tra cui le corteggiatrici Giorgia Caldarulo, Marianna Acierno, Ester Glam e, ovviamente, Angela Caloisi. Alla fine, dopo un percorso pieno di alti e bassi, Paolo decise di uscire dal programma con la casertana Angela, facendo sognare milioni di telespettatori. A distanza di cinque anni, i due sono ancora insieme e più innamorati che mai. Recentemente, la coppia ha anche annunciato di aver comprato una casa in cui sono andati a vivere insieme.

Angela Caloisi incinta? La replica dell’ex corteggiatrice

Dunque, a questo punto, in tanti si chiedono quando allargheranno la famiglia. A far accendere le speranze dei loro fan è stato un video pubblicato da Paolo, in cui ci sono lui e Paola mentre giocano e scherzano nel mare. Ad un certo punto della clip, però, si può vedere l’ex tronista dare un bacio sulla pancia di Angela. Da lì, il web è andato in tilt e diversi utenti hanno ipotizzato che si trattasse di un indizio per una possibile gravidanza dell’ex corteggiatrice. A questo punto, a svelare come stanno realmente le cose è stata la stessa Caloisi.

L’influencer ha recentemente condiviso un video sul suo profilo Instagram di lei e il fidanzato, in cui si mostrano molto tenere e affiatati, tra effusioni e coccole varie. Il post è stato subito invaso da commenti pieni di complimenti per la coppia, che ad oggi è una delle più amate tra quelle nate a Uomini e Donne. Ebbene, un utente in particolare ha voluto fare un dolce augurio alla coppia, scrivendo: “Sarei felice che tu fossi incinta”. A questo punto, Angela ha colto la palla al balzo per chiarire una volta per tutte i gossip degli ultimi giorni e ha risposto in questo modo: “Grazie Rudy, non sono incinta”.

Insomma, nessun bambino in arrivo per Paolo e Angela, almeno per ora. I due, infatti, non hanno mai nascosto il desiderio di diventare genitori, per cui chissà se in futuro arriverà il fatidico annuncio da parte della coppia. Per ora, gli ex protagonisti di Uomini e Donne continuano a godersi felicemente la vita da fidanzati.