UeD, Angela e Alessio si separano dopo la scelta: parla l’ex tronista

Uomini e Donne, Angela Nasti e Alessio Campoli si separano dopo la scelta: l’ex tronista spiega perché

Angela Nasti e Alessio Campoli, a meno da una settimana dal giorno della scelta a Uomini e Donne, si sono già separati. La coppia, nata all’interno degli studi del Trono Classico, si è oggi già divisa. Non stiamo dicendo che i due sono in crisi, sia chiaro. L’ex tronista, come i ben informati sapranno già, è di Napoli e lì vive e lavora. Lui, invece, è romano e, pertanto, i due saranno semplicemente tornati alle loro vite dopo aver passato i primi giorni insieme da fidanzati. La cosa che ha insospettito un po’ i fan, tuttavia, è la decisione presa dalla Nasti. Quest’ultima, ritornata sui social, ha annunciato che partirà presto per un vacanza.

Cosa c’è di strano in tutto questo? Niente, solo che molti si aspettavano di scoprire che con lei sarebbe partito Alessio. L’ex corteggiatore, però, non partirà con la nuova fidanzata. Angela, come ha dichiarato lei stessa su Instagram stories, farà questo viaggio insieme alla sua famiglia. Le registrazioni di Uomini e Donne, ha poi spiegato la ragazza, l’hanno tenuta spesso lontano dai suoi cari. L’obiettivo, quindi, è quello di recuperare il tempo perduto e godersi i genitori e la sorella dopo il lungo periodo di assenza. I piani di Angela, per lo meno adesso, sono questi.

Uomini e Donne: Giulia e Manuel progettano una fuga romantica dopo la scelta

Intenzionati a passare sempre più tempo insieme sono invece Giulia Cavaglia e Manuel. I due, intercettati dai microfoni di Witty, hanno affermato di essere intenzionati a concedersi una romantica fuga d’amore dopo la scelta. Da quando hanno lasciato insieme Uomini e Donne, inoltre, Giulia e Manuel non si sono più separati. Tanto che, dagli ultimi indizi lasciati sui social, qualcuno potrebbe pensare che siano pronti alla convivenza.