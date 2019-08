UeD, Andrea Zelletta sdegnato: le ultime accuse al tronista

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, l’amore continua dopo Uomini e Donne

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono una delle coppie più riuscite di Uomini e Donne, e su questo non possiamo avere molti dubbi se pensate alle tante storie che pubblicano continuamente su Instagram e che mostrano come entrambi stiano condividendo qualsiasi cosa sin dal primo giorno dopo il programma di Canale 5. Voi tutti sapete che Andrea è pugliese e che lui e Natalia sono andati in vacanza proprio a Taranto, dove hanno vissuto momenti romantici ma anche divertentissimi, e ne abbiamo anche qualche prova. Oggi Andrea ha voluto condividere con i fan delle accuse che gli sono state mosse contro per mostrare tutto il suo sdegno.

UeD, Andrea Zelletta risponde alle ultime accuse sulla Puglia

“Cioè – queste le parole del follower che non sopporta i contenuti postati da Andrea – ha un po’ rotto con ‘sta Puglia, è quasi peggio di Teresa… Anche lui parla sempre di famiglia e puglia, ma basta!”. “Ma che sta dicendo – ha così risposto Andrea –? Viva la Puglia sempre e viva la famiglia sempre!”. Andrea ha screenshottato lo scambio di messaggi che c’è stato con il follower e lo ha commentato sdegnato: “Esprimete un parere per questa gente… io non ho parole”. In effetti non c’è molto da dire su certi commenti: perché Andrea dovrebbe rinunciare a parlare della sua Puglia, visto che è la sua terra, e perché non dovrebbe parlare di famiglia? Ringraziamo piuttosto chi usa Instagram per condividere la propria vita con il pubblico e non solo sponsorizzazioni ridicole.

Andrea e Natalia a Temptation Island Vip 2?

Si fanno sempre più incessanti intanto le voci di corridoio che vorrebbero Andrea e Natalia prossimi partecipanti di Temptation Island Vip 2; al momento le coppie che potrebbero prendervi parte sono ancora avvolte dal mistero, sebbene qualcosa di concreto sia stato già detto, quindi non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Certo se la coppia di Uomini e Donne prendesse parte al programma sarebbe un colpaccio, sia per loro due, che ne guadagnerebbero senz’altro in visibilità, sia per il reality show di Canale 5, che avrebbe convinto due personaggi amatissimi dal caratterino non proprio semplice.