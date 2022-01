UeD, Andrea Nicole: epica risposta sulle parti intime alla triste domanda

L’ex tronista non cade in basso e non si tira neanche indietro quando si ritrova ad affrontare una situazione sgradevole

Andrea Nicole Conte si ritrova purtroppo di fronte a una squallida domanda su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne decide comunque di condividerla e di non mostrarsi particolarmente adirata. Tra le sue parole è possibile trovare, non solo ironia, ma anche tanta pazienza. È noto a tutti che ha effettuato un processo di transizione che l’ha portata a ritrovarsi finalmente nel corpo che sognava. Si è sempre sentita una donna, intrappolata nel corpo di un uomo. Dopo anni trascorsi a cercare di capire se stessa, ha deciso di realizzare il suo più grande desiderio.

È approdata con la sua delicata storia sull’ambito trono del programma di Maria De Filippi. Sebbene il suo finale non sia stato dei migliori, la padrona di casa ha comunque ammesso di non essersi per nulla pentita della sua decisione. È ovvio che la conduttrice sia rimasta male, visto che si aspettava un lieto fine differente per Andrea Nicole. Non solo, Maria ha anche dimostrato di non avere un pensiero del tutto positivo su Ciprian Aftim. Ora la coppia sta vivendo serenamente la love story, pensando anche alla convivenza.

Tornando alla domanda squallida a cui dà un’epica risposta, l’ex tronista non si tira indietro e condivide senza problemi. “Hai il pis…o?”, questa è lo sgradevole dubbio che l’utente in questione ha dimostrato di avere. Chiaramente tutti sanno come stanno davvero le cose e non c’era di certo bisogno di infierire. Andrea Nicole ha sempre dimostrato di essere molto tranquilla, anche verso chi fa fatica ad approvare la sua transizione. E anche questa volta conferma di voler affrontare, nel corso della sua vita, la questione con serenità.

“Amo ho il freezer pieno, fra gli spinaci e il preparato per soffritto. Le verdure sono importanti per una dieta sana ed equilibrata”

Questa la risposta ironica che l’ex tronista riserva a questo utente. Dimostrando di non essersi sentita colpita da questa squallida domanda, la Conte ci scherza su e non scende in basso. Nonostante l’apparenza, la domanda potrebbe comunque aver toccato Andrea Nicole. I suoi fan la sostengono e se la prendono con chi si è permesso di porre una domanda del genere, toccando un tasto così delicato.

Nonostante le critiche e le accuse ricevute dentro e fuori lo studio di Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian proseguono per la loro strada. Sempre rispondendo alle curiosità di chi la segue, l’ex tronista fa sapere che Aftim è una persona permalosa, sebbene lui non lo ammetta.

Ribadisce di aver conosciuto “molti aspetti di lui” lontano dai riflettori. Alcuni già li aveva notati durante il loro percorso nello show del primo pomeriggio di Canale 5. Altri invece, per lei, sono stati “totalmente inediti”.

Ad esempio, ha potuto scoprire “la sua estrema dolcezza” e il suo impegno nel voler costruire il loro rapporto.