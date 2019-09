UeD Andrea e Natalia inediti: nozze, figli e aneddoti familiari mai detti

UeD Andrea e Natalia ‘inediti’, l’intervista: le nozze, i figli, nonno Peppe che lanciava le ciabatte all’ex tronista e ‘l’interrogatorio’ che Zelletta ha affrontato con la famiglia della Paragoni

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni continuano a macinare amore. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne è sempre più affiatata e, in una recente intervista rilasciata al blog Isa e Chia, confessa che si sta “vivendo e conoscendo a pieno” e che di fatto sta provando “una convivenza a tutti gli effetti”. La chiacchierata ha toccato molti altri punti curiosi della relazione. Si sono approfonditi diversi argomenti. Alcuni già noti, come il fatto che Natalia e Zelletta, fin dalle prime esterne, hanno avuto un feeling particolare anche se non sono mancati momenti delicati, come quando Andrea faceva esterne con altre ragazze e la gelosia dell’ex corteggiatrice montava. Altri meno risaputi, come gli aneddoti riguardanti le rispettive famiglie. Spazio anche al futuro e all’ipotesi di un figlio e delle nozze. Ipotesi, appunto: è bene specificarlo visto che di recente qualcuno ha messo in circolo voci che la ragazza fosse già in dolce attesa.

La coppia si è confidata a 360 gradi, non risparmiando interessanti aneddoti privati, anche riguardanti le rispettive famiglie. A proposito, quella della Paragoni come ha accolto Andrea? “Volevano capire se realmente Andrea era innamorato di me! Gli hanno fatto un po’ di domande diciamo (ride, ndr)“, ha narrato l’ex corteggiatrice. “La mia famiglia era fiera di me – ha fatto invece sapere Zelletta – anche se ogni tanto mi dicevano di placare il mio istinto. Mi dicevano di smetterla di baciare tutte, ma io ho sempre fatto tutto quello che sentivo di fare dall’inizio alla fine”. Altra curiosità è quella inerente a nonno Peppe, parente dell’ex tronista. “Me ne ha dette di tutte i colori su Andrea! – spiffera Natalia – Poi mi ha raccontato che lo sgridava sempre quando baciava le altre, gli tirava le ciabatte. Abbiamo un bellissimo rapporto, colma la mancanza del mio nonno materno a cui ero legatissima, sono davvero contenta”.

UeD, Natalia e Andrea: “Ai figli e alle nozze ci stiamo pensando perché è il nostro sogno”

Le confidenze diventano poi più private. “Il primo ‘Ti amo’ l’ho detto io“, ha narrato Natalia, “E poi me lo ha detto Andrea subito dopo. Non volevamo dircelo perché avevamo un po’ timore, ma ce lo siamo detti la prima settimana anche se lo abbiamo detto pubblicamente solo durante il Chi summer tour”. Infine l’argomento nozze e figli, un tema su cui la Paragoni ha idee chiare ma non ‘immediate’: “Sì è ipotizzato che fossi incinta ma non è così, perché ci siamo conosciuti da poco e siamo abbastanza responsabili su questo, non faremmo un figlio così presto. Aspettiamo ancora un po’ ma ci stiamo pensando, perché sposarci e avere dei figli è il nostro sogno.”