Ued, Andrea sorprende Arianna: “Tormento e serenità”, Temptation Island in arrivo?

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sempre più innamorati dopo UeD

Sempre più innamorati dopo Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione continuano a condividere i momenti più belli delle loro giornate con i follower Instagram e a sorprendere con dediche inaspettate. Sì, proprio inaspettate perché sapete bene che Andrea non è il classico romanticone e che essendo piuttosto istintivo ciò che scrive corrisponde esattamente a ciò che realmente sente e prova. Possiamo dire senza dubbi insomma che entrambi sono fortunati perché nonostante le voci di corridoio su una possibile crisi i due continuano a volersi, cercarsi e amarsi ogni giorno di più.

UeD, Andrea e Arianna: scambio di dolcezze su Instagram

Quella che secondo il gossip sarebbe diventata una rottura sembra avere ormai il sapore del passato perché l’ultima dedica di Andrea ad Arianna parla chiarissimo: “A te – queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne ora innamoratissimo – che sei diventato il mio tormento e la mia serenità, che mi fai arrabbiare e poi gioire. A te che sei pazza come me e sai tutto senza chiedere il perché. A te amore mio…”. E che dire della risposta della Cirrincione? “Hai la testa dura come la pietra – questa la sua risposta – ma il cuore buono come pochi altri…. Ti amo da morire. Ps. Mi devi un massaggino, ciao”. Non ci sono dubbi sul fatto che la coppia stia benissimo ed è per questo motivo che iniziamo a sospettare che i due saranno protagonisti di Temptation Island Vip 2.

Andrea e Arianna a Temptation Island Vip 2?

Ormai l’attenzione non può che concentrarsi sulle coppie che prenderanno parte al prossimo reality show di Canale 5 e nonostante le certezze siano pochissime qualche idea ce la siamo fatta; visto che ci pare assurdo che la redazione escluda dal cast coppie provenienti da Uomini e Donne, tra i nomi più probabili oltre ad Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che non si sono ancora espressi sulla partecipazione al programma, potrebbero figurare proprio quelli di Andrea e Arianna. Lui è stato già tentatore ed è per il suo percorso a Temptation Island che ridivenne tronista, e non vediamo perché la redazione debba precludersi la possibilità di farcelo conoscere meglio nelle vesti di fidanzato gelos(issim)o. Vi terremo aggiornati.