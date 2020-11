UeD Andrea Cerioli a Verissimo, l’ex Rapisarda tuona: “Tv spazzatura”

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, durante l’ultima puntata di Verissimo, si sono raccontati a ruota libera. La chiacchierata con Silvia Toffanin ha avuto diversi momenti toccanti, in particolare quello in cui l’ex tronista ha narrato della scomparsa di sua madre Luana, venuta a mancare per via di una brutta malattia. La conduttrice Mediaset si è abbandonata alle lacrime, venendo particolarmente coinvolta dalla storia. Anche perché pure lei, da poco, ha dovuto fare i conti con un doloroso lutto: è deceduta sua mamma, Gemma. L’intervista è piaciuta a parecchi telespettatori. Chi invece pare abbia storto il naso è stata l’ex fidanzata di Cerioli, Valentina Rapisarda.

L’ex corteggiatrice e Andrea hanno avuto una love story durata circa due anni. Una relazione conclusasi non nel migliore dei modi: già lo scorso anno la Rapisarda, su Instagram, scrisse che l’unico amore del suo passato degno di essere ricordato risaliva al 2014, bypassando completamente il rapporto avuto con il bolognese. Oggi, seppur non ha menzionato direttamente Cerioli, pare che non ci siano dubbi sul fatto che sia tornata ad attaccarlo.

“Mi viene da sorridere perché davvero… meno male che non guardo la tv perché davvero… C’è gente che non ha né arte né parte”, ha dichiarato in una Stories su Instagram, piazzando la didascalia: “Che tv spazzatura”. Pare che tali esternazioni siano tutt’altro che una coincidenza, visto che sono giunte proprio nel momento in cui il suo ex è apparso sul piccolo schermo a Verissimo. Da sottolineare ulteriormente che l’ex corteggiatrice non ha menzionato esplicitamente Cerioli. Tuttavia si fa fatica a credere che il suo sfogo non fosse indirizzato proprio a lui.

Restano ignote le cause delle parole dure che Valentina ha rilasciato. Secondo il blog Il vicolo delle news, la siciliana potrebbe aver provato del disappunto avendo notato che Andrea, parlando a ruota libera della sua carriera e della sua vita, non abbia minimamente citato la love story vissuta con lei. Insomma, di fatto non l’ha proprio presa in considerazione, ‘oscurandola’.

A Verissimo l’ex tronista è stato accompagnato dall‘attuale fidanzata Arianna Cirrincione. I due sono una coppia solida. Al momento però non hanno in progetto di sposarsi. Discorso differente a riguardo della possibilità di avere figli: entrambi hanno dichiarato che spesso parlano dell’eventualità di avere un frutto d’amore. Non resta che attendere la cicogna!