UeD incontra Amici: la foto di Giorgia Iarrera con Mameli e Alberto Urso

Uomini e Donne incontra Amici, spunta la foto dell’ex corteggiatrice con i due cantanti

Maria De Filippi li ha resi celebri, il destino li ha fatti incontrare: Giorgia Iarrera, Mameli e Alberto Urso insieme. La prima appartiene al mondo di Uomini e Donne, è stata una corteggiatrice di Luigi Mastroianni. Gli altri, invece, sono due cantanti di Amici 18. I tre sono presenti insieme in una foto postata poco fa su Instagram da Giorgia, che non ha mancato di sottolineare di sostenere i due nel talent show. Già agli inizi del percorso di Giorgia a Uomini e Donne si parlò di alcune sue foto insieme ai personaggi del programma, ma stavolta potrebbe essere più di una semplice foto da fan.

Giorgia Iarrera con Mameli e Alberto di Amici: la foto dell’ex di Uomini e Donne

Nella foto, Giorgia è seduta in mezzo a Mameli e Alberto. Nella didascalia, invece, si legge: “Ed ecco che, curiosando tra vecchie foto, ne trovo una con dei vecchi ‘Amici’! Siete grandi ragazzi!.. io tifo per voi! #amici18”. Giorgia potrà continuare a fare il tifo per loro anche al Serale, visto che entrambi saranno presenti. Ma molti si domandano adesso come faccia a conoscere i due cantanti: tra i commenti, infatti, qualcuno ha posto questa domanda proprio a Giorgia. Lei non ha risposto, ma ciò che accomuna tutti e tre è il fatto di essere siciliani. Abbiamo notato, però, che Giorgia Iarrera e Alberto Urso si seguono su Instagram, per cui è possibile che si conoscano da prima di apparire nei programmi di Canale 5. Conoscere Mameli potrebbe essere stata una conseguenza.

Amici, Mameli e Alberto Urso insieme a Giorgia di Uomini e Donne

Sono soltanto delle ipotesi, ci teniamo a sottolinearlo. Giorgia potrebbe aver incontrato Mameli e Alberto in un locale e aver chiesto di fare una foto insieme a loro. Certo, in questo caso stonerebbe il follow reciproco su Instagram, ma tutto può essere. Ciò che è certo è che la foto di Giorgia con Alberto e Mameli ha davvero stupito il pubblico di Uomini e Donne e di Amici di Maria De Filippi.