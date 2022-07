UeD, altarini. Ex dama: “Volevo corteggiare Ranieri, mi fu vietato”

Uomini e Donne, ciò che le telecamere non riprendono. Come ogni programma tv che si rispetti, anche il dating show di Maria De Filippi ha un volto in ‘chiaro’, quello che va regolarmente in onda su Canale Cinque da svariati anni, e un volto ‘scuro’, cioè quel che resta nel dietro le quinte, segreto. I segreti, però, ogni tanto trapelano e portano a galla retroscena e chicche alquanto curiose. L’ultima riguarda Matteo Ranieri, ex tronista che da poco ha annunciato la fine della relazione con Valeria Cardone (una love story lampo che, secondo alcuni, non è nemmeno mai iniziata). Il ragazzo aveva una spasimante nel Trono Over. La dama, a parte provare un debole per il ragazzo, avrebbe voluto corteggiarlo, ma la redazione del programma ha posto il veto sulle sue intenzioni.

Di chi si tratta? Dell’ex dama del Trono Over Alessandra Di Giammarco. Come riferito dal blogger Domenico Monsellato, la donna 37enne, in una recente intervista, ha raccontato di aver provato una forte attrazione fisica per Matteo Ranieri. Attrazione che l’ha persino spinta a chiedere alla redazione di UeD di poter avvicinarsi al tronista 30enne. Le è però stato risposto: ‘Grazie, ma no!”.

“Di Matteo Ranieri ho sempre provato una attrazione fisica, ho detto alla redazione se potevo corteggiarlo, ma la risposta è stata di no perché aveva già iniziato il suo percorso ed io ero troppo grande per lui”. Così Alessandra.

Con il senno di poi, l’ex dama ha benedetto il fatto che non le sia stata data la possibilità di provarci con Ranieri. E per quale motivo? Perché dopo aver avuto una positiva impressione iniziale, il giovane l’ha delusa e il suo interesse per lui è andato via via scemando. “Mi piaceva di lui che era una persona molto sensibile, ma poi dopo ho visto che era un tipo insicuro e troppo fragile non ho provato più interesse“, ha confidato la donna.

Uomini e Donne, Alessandra Di Giammarco frequenta Daniele Schiavon: un’amicizia particolare…

Di Giammarco ora sta frequentando un altro protagonista del programma dell’ammiraglia Mediaset, vale a dire Daniele Schiavon, che è più giovane di Ranieri, essendo un classe 1995. A Uomini e Donne, il ragazzo corteggiò Giulia Quattrociocche nella stagione 2019/2020. La tronista scorse in lui qualcosa di interessante e infatti lo scelse. Peccato che la love story giunse rapidamente al capolinea. Già a fine marzo 2020 la relazione risultava evaporata, the end. “Per ora mi vedo con Daniele Schiavon, ma solo un’amicizia particolare”, ha confidato Alessandra.