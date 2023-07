UeD, Alex Migliorini ha ritrovato l’amore con un personaggio noto

Un altro amore è nato: l’ex tronista Alex Migliorini e Manuel Pirelli, concorrente di “Love Island“, sono ufficialmente una coppia. La notizia è stata divulgata da Deianira Marzano: stando a quanto ha affermato i due sarebbero stati visti da alcuni fans in Grecia durante una vacanza e la coppia ha successivamente confermato la relazione alla stessa Marzano. “Manuel Pirelli Alex Migliorini oltre chi li segue anche chi li conosce mi ha confermato privatamente. Bene nuova coppia”, si legge in una story pubblicata sul profilo Instagram dell’esperta di gossip.

Chi sono Alex Migliorini e Manuel Pirelli

Alex Migliorini ha 28 anni ed è nato a Mozzecane, in provincia di Verona. Migliorini è nato come parrucchiere e nel 2017 ha partecipato alla seconda e ultima edizione del trono gay di Uomini e Donne. Il 9 novembre dello stesso hanno fece la sua scelta e uscì dal programma con il corteggiatore Alessandro D’Amico. La loro relazione però non durò molto e finì nel marzo del 2018. Grazie alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, Migliorini si è fatto notare dal pubblico e ha intrapreso il suo viaggio nel mondo dello spettacolo. Ciò gli ha permesso di crescere professionalmente e a oggi sul suo profilo di Instagram vanta ben 190mila followers.

Per quanto riguarda Manuel Pirelli invece, è un neolaureato in Economia e ha 26 anni. Grazie alla sua partecipazione al reality show in onda su Discovery+ “Love Island” nel 2021 Pirelli si è fatto conoscere dal pubblico e a oggi è in lizza con Wolf per accaparrarsi un posto nel programma.

Due percorsi simili ma allo stesso tempo diversi che molto probabilmente hanno permesso loro di scoprire qualcosa di unico l’uno nell’altro e di far nascere un amore autentico e significativo.

Alex Migliorini e la separazione dal marito

Solo qualche mese fa Alex Migliorini aveva comunicato ai suoi followers la decisione di separarsi dal marito: “Ciao a tutti oggi è una giornata di confessioni. Mi chiedete spesso che fine abbia fatto Puggy e dopo cosi tanto tempo mi sembra corretto dirvi quello che è successo. La verità è che con lui è finita già da tempo. Non è stata una decisione presa su due piedi anche perché, cosa che sanno in pochissimi, io e lui ci eravamo anche sposati perché eravamo molto innamorati e anche per dare una futuro concreto qui in Italia alla nostra relazione. Purtroppo la vita non ci ha riservato un percorso semplice e, nostro malgrado, abbiamo deciso di lasciarci pur continuando ad avere un bellissimo rapporto anche non stando più insieme.”

I due erano convolati a nozze nel 2020, dopo una romantica proposta di matrimonio in uno scenario da sogno, sul lago di Braies sulle Dolomiti. Un gesto d’amore molto importante che però non sarebbe bastato ad annullare l’evidente distanza tra lui e il compagno. I due infatti intrattenevano un rapporto a distanza per motivi lavorativi.