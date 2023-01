UeD Alex Migliorini, batosta: “Mi sono sposato ma è già tutto finito”

Vi ricordate di Alex Migliorini, l’ex tronista del trono gay di Uomini e Donne? Ebbene, ci sono delle brutte notizie in arrivo per tutti i suoi follower più romantici: il suo matrimonio, infatti, si è già concluso dopo neanche due anni. Ad annunciarlo è lo stesso Migliorini, tramite una dolorosa Instagram Stories condivisa poche ore fa.

Erano stati in tanti, infatti, ad essersi resi conto che da ormai diverso tempo dalla sua vita era scomparso “Puggy”, l’uomo misterioso (assente sui social di cui non si conosce il nome) con cui era convolato a nozze. Oggi, la ferale notizia: la loro storia d’amore si è ufficialmente conclusa. Qui sotto potete recuperare le parole di Migliorini riguardo a questa rottura sentimentale:

“Giornata di confessioni. Mi chiedete spesso che fine abbia fatto Puggy e dopo così tanto tempo mi sento di dirvi che con lui è già finita da tempo. Non è stata una decisione presa su due piedi anche perché, cosa che sanno in pochissimi, io e lui ci eravamo sposati perché eravamo molto innamorati e anche per dare un futuro concreto qui in Italia alla nostra relazione. Purtroppo la vita non ci ha riservato un percorso semplice e, nostro malgrado, abbiamo deciso di lasciarci pur continuando ad avere un bellissimo rapporto anche non stando più insieme. Qualche tempo fa ho anche conosciuto un’altra persona, ho provato a dare una possibilità anche a questa storia ma purtroppo non è andata bene.”

Doppia doccia fredda nel giro di pochi mesi per Migliorini, che dunque a questo punto è tornato ad essere single e “disponibile sul mercato”. Resterà deluso, a questo punto, chi avrebbe voluto finalmente sapere qualcosa di più sull’ex marito, la cui identità rimarrà un mistero.

La romantica proposta di matrimonio di Alex Migliorini

La conferma ufficiale che Alex Migliorini si sarebbe sposato era arrivata sul profilo Instagram dell’ex tronista di Uomini e Donne, che sul social aveva pubblicato un romantico post con una foto scattata di fronte al lago di Braies, sulle Dolomiti. Era stato proprio Migliorini a chiedere la mano al suo amato, inginocchiandosi come da etichetta e tirando fuori l’anello.

Del suo “Puggy” si sapeva soltanto che di professione fa l’architetto e che i due, prima di sposarsi, avevano passato circa un anno insieme. Prima di lui Alex Migliorini aveva alle spalle un’altra importante relazione, quella con Alessandro D’Amico, il corteggiatore che aveva scelto al trono gay. Dopo una breve convivenza, tuttavia, i due si erano resi conto che non avrebbe funzionato e avevano deciso di lasciarsi.

La storia sentimentale con Alessandro d’Amico, come confermato dallo stesso Migliorini, non si era certo conclusa nel migliore dei modi. Ecco perché, forse, l’influencer sognava di poter finalmente voltare pagina insieme ad un altro uomo. In un primo momento sembrava che con Puggy sarebbe stato per sempre “felice e contento”. Ma la vita, a volte, può riservare sorprese inaspettate e dolorose.