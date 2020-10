Alex Migliorini si racconta dopo la proposta di matrimonio da parte del fidanzato Puggy. La coppia non ha ancora fissato una data perché è un periodo un po’ complicato per loro

Alex Migliorini sposerà il fidanzato Puggy molto presto, ma ancora non si sa quando. La proposta c’è stata, è stata molto bella e romantica e l’ex tronista di Uomini e Donne l’ha raccontata nella sua ultima intervista al settimanale Mio. Alex ha ricordato il momento della proposta, raccontando che il fidanzato Puggy aveva gli occhi molto emozionati, mentre lui si è messo a piangere. Stanno insieme da due anni, ma entrambi sanno già che l’altro è la persona con cui vogliono trascorrere il resto della loro vita.

Il momento in cui diranno “sì” sarà la conferma del loro amore e della promessa di amarsi per sempre. Per quanto riguarda la data non ne hanno ancora scelto una. “È stato un periodo un po’ complicato”, ha spiegato l’ex tronista. C’è stato il lockdown e poi l’esplosione in Libano, in cui il suo promesso sposo è rimasto coinvolto. Puggy era a Beirut quando c’è stata la fortissima esplosione dei mesi scorsi ed è rimasto coinvolto. Alex ha ricevuto un suo messaggio in cui gli diceva di essere ferito ma che stare bene.

Puggy era in ospedale, ma l’ex tronista non aveva ancora appreso la notizia, infatti inizialmente aveva pensato a una caduta dal motorino. Poi ha letto cosa era successo e per due ore non è riuscito a mettersi in contatto col fidanzato. “È stato terribile”, ha ammesso. Ma c’è anche un altro evento che sta ritardando la decisione di Alex, ovvero il matrimonio di sua sorella in programma a maggio e non vuole rubarle la scena.

Sceglieranno molto presto quale sarà il loro grande giorno, ma ha già le idee ben chiare su come sarà. Alex sogna una cerimonia sul lago di Garda, all’aperto e circondato da candele e lanterne. Un contesto molto romantico, insomma. Il suo promesso sposo è un architetto libanese, ma hanno intenzione di vivere in Italia. Puggy è d’accordo sul mettere le radici a Milano, dove cercheranno presto una casa tutta per loro. Sul mettere su famiglia Alex ha detto:

“Per ora magari partiamo da un cagnolino! Mi è sempre piaciuta l’idea di avere un bambino e mi piacerebbe adottare aiutando un bimbo che ne ha bisogno […]. Per adesso però è presto per pensare a un figlio, voglio godermi la vita a due”.

Nel corso dell’intervista non poteva mancare la domanda sul suo ex fidanzato Alessandro D’Amico, nonché sua scelta a Uomini e Donne. Oggi sono in buoni rapporti e ogni tanto si sentono da amici. Pare che Alessandro avesse tentato di riconquistarlo tempo fa, ma lui non ne ha voluto sapere. Ormai nel suo cuore c’è posto solo per il suo futuro marito Puggy!