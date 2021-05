UeD, Alessio prima della scelta di Samantha: “Molta ansia e tanta paura”

Il corteggiatore romano si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, prima ancora della registrazione in cui la Curcio ha fatto il grande passo

Manca poco e i telespettatori finalmente assisteranno alla prima scelta di Uomini e Donne di quest’ultima stagione. Samantha Curcio decide di concludere il suo percorso all’interno del programma. Prima ancora di questo momento, Alessio Ceniccola si svela in una nuova intervista sul Magazine della trasmissione. Queste ultime settimane il corteggiatore romano le sta vivendo con molta ansia e tanta paura. Il 27enne ammette di provare varie sensazioni, tra cui anche speranza. Crede che all’interno del programma il suo percorso sia stato totalmente vero. Ha cercato di mostrare tutti i lati del suo carattere, nel bene e nel male. Questo ha generato degli scontri, ma è certo che con Samantha si sia creato un legame forte.

Quando stanno insieme sanno di piacersi e avvertono tanta chimica. Cosa l’ha conquistato della Curcio? Alessio racconta che la tronista è riuscita a entrare nel suo cuore attraverso la dolcezza e la semplicità.

“La prima cosa che ho detto, appena l’ho vista, è che mi dava la sensazione di essere donna. Confermo quella prima percezione:oggi, è ciò che di lei mi fa più impazzire. È una ragazza seria, senza grilli per la testa, che sa cosa vuole”

Vederla insieme al rivale Bohdan gli prova rabbia, ma anche un senso di impotenza. È consapevole del fatto che il programma preveda che lei porti avanti più conoscenze, ma questo non toglie che vederla insieme a un altro lo faccia stare male. Oggi Alessio non sa come spiegare ciò che prova nei confronti di Samantha, ma sente che entrambi sono “sulla buona strada” e soprattutto sa che lei è “quella giusta”. Fa notare che lui e Bohdan sono molto diversi. In effetti, questo è un dettaglio che è impossibile non notare.

Non ha rimpianti sul suo percorso a Uomini e Donne. Alessio ammette di aver fatto sempre ciò che sentiva, anche con il rischio di sbagliare. Come immagina il giorno della scelta?

“Nella mia mente si prospetta un momento bellissimo – io e lei belli come il sole – seduti al centro dello studio, mentre ci scegliamo e ce ne andiamo via insieme. Spero sarà un giorno da ricordare con il sorriso”

Questa è, ovviamente, un’intervista fatta prima della scelta di Samantha, avvenuta nel corso della registrazione del 2 maggio. Il pubblico assisterà a questo momento proprio in questi giorni! Intanto, Alessio in amore si definisce “un matto”. Confessa di essere una persona passionale, che si mette a completa disposizione della persona che gli sta a fianco. Qual è la prima cosa che farebbe dopo la scelta insieme a Samantha?

“Mi mancano le piccole cose di vita quotidiana, come una passeggiata fuori insieme. Vorrei partire da questo e magari portarla a fare un giro al mare per vivermela liberamente”

Per quanto riguarda la sua famiglia, fa presente che l’ha sempre lasciato libero di prendere le sue decisioni. Sa che sia i familiari che gli amici pensano che Samantha sia “una bella ragazza, di sani principi”.