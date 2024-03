UeD, Alessio e Claudia devoti a Maria De Filippi. Cosa ha fatto

Un mese dopo aver lasciato Uomini e Donne, Alessio Pili Stella e Claudia Lenti sono stati ospiti a Verissimo ed hanno fatto un resoconto del loro percorso turbolento all’interno del programma.

I due hanno rivelato di stare molto bene e soprattutto di litigare molto meno rispetto a quando erano a Uomini e Donne. Poiché all’interno della trasmissione erano continue le tensioni ed anche la scelta finale è stata un po’ turbolenta.

Alessio e Claudia stanno vivendo una storia a distanza ma hanno confessato che cercano sempre di stare insieme: “Abitiamo lontani ma in queste settimane io mi sono spostato più volte e quindi sto cercando di viverla il più possibile. Stiamo sempre insieme, ci stiamo vivendo come se fossimo vicini“.

L’uomo ha ammesso che l’aiuto di Maria De Filippi è stato determinante, soprattutto perché ha saputo consigliarlo bene e spingerlo a fare il passo più importante: quello della scelta finale.

E anche Claudia ha concordato: “Lei ci capiva solo guardandoci, dai nostri atteggiamenti. Lui capiva meglio se una cosa gliela diceva Maria”

La coppia ha ricordato com’è avvenuto, a sorpresa, il bacio in studio: “Ci sono state delle reazioni un po’ particolari. Era un bacio molto sentito, era la fine delle nostre discussioni ed ha dato il via all’inizio del nostro rapporto, ci ha fatto avvicinare tantissimo“, ha detto Claudio.

Ma dopo quel momento molto sentito i litigi sono continuati, finché, dopo la pausa natalizia, Alessio si è accorto quanto sentisse la mancanza di Claudia. Maria lo ha spinto a fare quel passo in più.

“Durante Natale non ho avuto nessuna notizia di lei, mi mancava ma non ci sentivamo. Quando sono tornato, dopo una mia frequentazione ho capito che dovevo prendere la situazione in mano ed ho deciso di giocarmi tutto come mi ha consigliato Maria“.