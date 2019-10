UeD, Alessandro: “Giulio? Indossa una maschera. Veronica? Esagera”

UeD, Alessandro Zarino si svela su Giulio Raselli e Veronica Burchielli

Alessandro Zarino si svela in una nuova e lunga intervista su Uomini e Donne Magazine. Il tronista non nega di essersi sentito particolarmente agitato nel corso delle prime puntate. Nonostante ciò, con il passare del tempo è riuscito a sciogliersi, instaurando un rapporto con le sue corteggiatrici. In particolar modo, lo vediamo molto vicino a Veronica Burchielli. Quest’ultima è riuscita a catturare l’interesse sia di Alessandro che di Giulio Raselli, per poi arrivare a dichiarare la sua presenza sul primo. Si sono spesso lasciati andare a piccole discussioni e battibecchi, che però sono serviti a Zarino per comprendere alcune cose. Lui stesso dichiara di aver interpretato ciò in modo positivo. Trova, però, che Veronica abbia avuto un comportamento esagerato. Sebbene si sia fatto questo pensiero, vede il modo di fare della corteggiatrice come una dimostrazione dell’interesse che prova nei suoi confronti.È stata, sin dall’inizio, divisa tra Alessandro e Giulio arrivando con le sue tempistiche a prendere la scelta tanto attesa.

Ed è proprio del Raselli, che Zarino parla nella sua intervista. “Penso abbia dei modi un po’ irruenti a volte, ma sono sicuro che stia indossando una maschera che non gli appartiene solo per difesa”, afferma il tronista sul suo collega. Nessuna competizione tra loro, ci tiene a spiegare Zarino, almeno da parte sua. Quando, infatti, gli viene posta questa domanda, Alessandro risponde con sicurezza: “Assolutamente no!”. Dunque, sembra proprio che non sia alcun problema tra i due tronisti, ma solo un percorso condiviso nello stesso programma. Ricordiamo che questa non è la prima esperienza che affrontano insieme. Infatti, si sono conosciuti all’interno del villaggio delle fidanzate a Temptation Island, entrambi nel ruolo di tentatori.

Uomini e Donne, Alessandro Zarino: nessuna competizione con Giulio Raselli

Da parte di Alessandro, non c’è nessun tipo di competizione con Giulio. Lui stesso rivela che questa è l’ultima cosa a cui pensa e spera che sia così anche per il collega. Nel frattempo, nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico, avvenuta proprio ieri, Raselli ha dimostrato di essere particolarmente interessato a una corteggiatrice appena arrivata, Giulia!