UeD, Alessandro D’Amico e Ricardo di nuovo insieme: “Amori falsi”, lui s’infuria

Uomini e Donne, Alessandro D’Amico è tornato insieme al suo ex fidanzato Ricardo: le news

Alessandro D’Amico di Uomini e Donne è tornato insieme al suo ex fidanzato Ricardo, un suo ex storico di cui abbiamo già sentito parlare a lungo. I due sono stati insieme ancor prima che lui partecipasse al Trono Classico, quindi è stato insieme a Ricardo prima di fidanzarsi con Alex Migliorini. Quando Alex e Alessandro si sono lasciati, inoltre, c’è stato un riavvicinamento tra l’ex corteggiatore e Ricardo, ma poi sembrava essere finita di nuovo. Di Ricardo abbiamo sentito parlare anche per uno strano caso del destino: c’era stato un bacio, infatti, tra l’ex tronista Alex Migliorini e proprio Ricardo, entrambi ex di Alessandro! Insomma, non ci siamo di certo annoiati in passato con questa coppia gay di Uomini e Donne – ma neanche con l’altra coppia, a dire il vero -.

Alessandro D’Amico fidanzato con Ricardo, suo ex storico: arriva la segnalazione

Alessandro ha anche cambiato vita per amore di Ricardo e vedendo che stanno ancora insieme, non ha sbagliato a farlo. Ma le ultime foto su Instagram della coppia hanno fatto discutere parecchio! Alessandro D’Amico e il fidanzato Ricardo sono insieme a Mykonos e qui hanno festeggiato il compleanno del secondo. Il post su Instagram che Alessandro ha dedicato al fidanzato è molto romantico, ma è stato rovinato da una segnalazione. Un ragazzo, che poi si è rivelato essere un fan dell’ex corteggiatore, si è mostrato sospettoso vedendoli di nuovo insieme, perché fino a una settimana fa, ha detto, Ricardo era iscritto su una chat in cui si conoscono nuove persone. E ha aggiunto: “Ah gli amori falsi”. Alessandro non è rimasto in silenzio: “Amore eravamo sull’app per cercarti per dirti di cambiare quella foto che si o ce..!”. Ha difeso il suo fidanzato e ha fatto capire di essere a conoscenza della sua presenza sull’app, insomma. Lo scontro non è finito qui.

UeD, Alessandro D’Amico difende il suo fidanzato Ricardo

“Rido. Non mi sembra di aver detto di essere il più bello… Forse hai dimenticato un po’ l’italiano, lo dicevo per te. A me poco interessa”, ha replicato il ragazzo tra i commenti. E anche stavolta è arrivata la risposta di Alessandro: “Gioia l’italiano non l’ho dimenticato ho solo aggiunto un po’ di napoletano perché sai com’è, c’è gente che parla anche più di una lingua. E poi se tanto non ti interessa avresti potuto semplicemente sorvolare no?”. A questo punto il ragazzo ha detto di essere un suo fan e di averlo spesso difeso in passato. La sua segnalazione era volta soltanto a fargli sapere della presenza del fidanzato Ricardo sull’app, pensando che non ne fosse già a conoscenza.