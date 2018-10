Uomini e Donne news, Alessandro D’Amico cambia vita dopo Ricardo

Uomini e Donne news: le ultimissime su Alessandro D’Amico

Alessandro D’Amico ha cambiato vita. No, non è tornato a vivere in Italia, è rimasto comunque in Spagna però cambiando città. Le news di Uomini e Donne di oggi hanno come protagonista l’ex fidanzato di Alex Migliorini e la notizia è di poco fa. Chi segue Alessandro D’Amico su Instagram avrà modo di seguire l’ex corteggiatore nella sua nuova vita. Non vive più a Ibiza, anche se sembrava non essere affatto disposto a lasciare l’isola su cui è arrivato anni fa. Alessandro infatti vive a Barcellona da qualche settimana. E finalmente la sua vita nella città catalana sta cominciando a dare i suoi frutti.

Alessandro D’Amico ha un nuovo lavoro

Alessandro ha trovato lavoro a Barcellona. Lo ha fatto sapere poco fa su Instagram Stories: “Ok finalmente buone notizie! Il signorino a lavoro”, ha detto il ragazzo. Sul video si legge la scritta “Welcome to my new job” – ovvero “Benvenuti al mio nuovo lavoro” – e si è taggato presso il Soho House di Barcelona. Si tratta di un albergo di lusso della città spagnola ma per il momento non sappiamo che tipo di lavoro abbia trovato Alessandro presso la struttura. Magari nel centro fitness o magari in ristorazione. Di sicuro nei prossimi giorni ci terrà aggiornati e ne sapremo di più seguendolo su Instagram!

Le news su Alessandro D’Amico: manca solo l’amore?

Il lavoro c’è, gli amici anche: pare manchi solo l’amore nella nuova vita di Alessandro D’Amico. Sembrava esserci anche questo a dire il vero, ma qualche giorno fa un suo messaggio su Instagram ci ha fatto intuire che sia nuovamente finita con Ricardo – proprio l’ex che aveva baciato Alex! –: “Oramai ci sono abituato, proseguo verso un percorso che mi porta a scoprire ancora di più me stesso e quello che con il tempo quasi ho rischiato di perdere per correre dietro a te!”. E pensare che anche lui vive a Barcellona… Si riavvicineranno? O si saranno già riavvicinati? Appuntamento alle prossime news su Uomini e Donne per scoprirlo!