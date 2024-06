U&D, Sara Affi Fella dice “Sì!” Abito e location sono famosi tra i vip

Continua la rassegna di matrimoni vip! Questo è stato un fine settimana al sapore di fiori d’arancio per molte coppie, dopo Diletta Leotta e Federica Benincà ieri è toccato anche a Sara Affi Fella dire ”Sì! Lo voglio”. Vi ricorderete senz’altro la vicenda di Sara che portò scompiglio nella redazione di Uomini & Donne, quella storia è acqua passata. Ora la Affi Fella ha trovato l’amore della sua vita e ha finalmente coronato il suo sogno d’amore.

Dopo la sua esperienza sul Trono di Maria De Filippi, Sara ha rinunciato alla vita sotto i riflettori nel 2018, giusto in tempo per incontrare l’uomo della sua vita: il calciatore Francesco Fedato. I due si sono conosciuti nel 2019 e da allora non si sono più lasciati, dal loro amore è nato Tommaso che oggi ha tre anni. Lo scorso ottobre, Francesco aveva fatto la proposta a Sara e nella giornata di ieri i due sono finalmente convolati a nozze!

Il ”Sì” di Sara Affi Fella: tutti i dettagli delle nozze

Le nozze di Sara e Francesco si sono tenute nella romanticissima Tenuta San Domenico, a Capua. Il Relais campano è stato la scelta di molti altri vip per il loro giorno più importante: anche le ex troniste Teresanna Pugliese e Clarissa Marchese si sono sposate qui! Alle nozze erano presenti i parenti e gli amici più cari della coppia, ma a rubare la scena è stato il piccolino di casa. Infatti Tommaso ha avuto il ruolo più importante: come già era stato anticipato, il bambino ha portato le fedi ai suoi genitori. Per quanto riguarda invece il vestito, Sara aveva lanciato un piccolo spoiler: qualche settimana fa aveva postato su Instagram le foto dell’atelier Celebrity Sposa, dicendo di aver finalmente trovato l’abito dei suoi sogni. L’atelier ha vestito anche Chiara Nasti ed Elettra Lamborghini per i loro matrimoni.

Tutti gli invitati alle nozze hanno postato sui social i momenti più belli della cerimonia, come lo scambio delle promesse. Francesco ha ringraziato Sara per averlo reso padre, per avergli dato l’emozione più bella. Sara invece ha scherzato durante la sua:

Quando ci siamo incontrati mi hai fatta aspettare un’ora all’aeroporto perché tu eri in spogliatoio a farti la doccia!

Ma poi si commuove, ringraziandolo per essere stato una luce in un momento di buio.

Ecco il primo post ufficiale della giornata di ieri!