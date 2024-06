U&D, Raffaella si è operata: “Non mi trascurerò più” Cosa ha avuto

rima di unaRaffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato ai suoi follower un’esperienza molto personale e delicata. La ragazza ha infatti subito un intervento in seguito a dei risultati preoccupanti di un esame ginecologico e coglie l’occasione per parlare dell’importanza della prevenzione.

Abbiamo conosciuto Raffaella durante il trono di Brando Ephrikian, i due si sono innamorati durante il percorso un po’ accidentato e alla fine si sono messi insieme. Nonostante le voci che li volevano già separati, la loro storia prosegue a gonfie vele e già si parla di convivenza. Ora che sono fuori dagli studi televisivi, i due hanno occasione di confidarsi con i fan anche sulle questioni private. Lo ha fatto oggi Raffaella, raccontando su Instagram di aver subito un intervento, che per fortuna è andato bene, a seguito di un esame ginecologico che aveva dato dei risultati che l’hanno spaventata. Fortunatamente niente di grave, ma Raffaella ci ha tenuto a ribadire l’importanza della prevenzione, visto soprattutto il suo pubblico principalmente femminile e giovane. Vediamo cosa le è successo e come sta.

“Ho trascurato la salute, non lo farò più” Il racconto di Raffaella

Raffaella esordisce sulle storie Instagram dicendo di essere finalmente a casa e di aver bisogno di riposo. Nella mattina ha infatti subito un’operazione, di cui aveva già parlato un po’ ai suoi fan e ci tiene a spiegare di cosa si trattasse. La ragazza confessa di aver a lungo trascurato la salute e di non essersi mai sottoposta al pap-test, e lo spavento è arrivato quando meno se lo aspettava. Prima di una visita dermatologica, la dermatologa le ha chiesto di fare esami ginecologici ed è così, per puro caso, che il pap-test ha rivelato la presenza di un polipo e di una piaga a livello uterino. Per Raffaella e la sua famiglia è stato un momento molto delicato, era la prima volta che si sottoponeva ad un’operazione e sia lei che la mamma erano molto preoccupate.

Per fortuna, dice, tutto è andato nel migliore dei modi e a seguito della rimozione del polipo e la bruciatura della piaga, deve solo riposare un po’. Raffaella dice questa esperienza è servita per ricordarsi di non trascurare mai la salute e coglie l’occasione di ribadire l’importanza dei controlli preventivi alle sue followers. Le sono ovviamente arrivati molti messaggi di supporto, e, a riprova di quanto sia importante parlare di questi temi, qualcuno le ha chiesto informazioni sugli esami. Tuttavia, qualcuno le ha scritto che deve vergognarsi di parlare di cose intime sui social, così Raffaella ha risposto a tono: