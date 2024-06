U&D, paura per Marika Abbonato: “Una tragedia sfiorata”

Brutta disavventura per Marika Abbonato: la corteggiatrice di Uomini & Donne è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. La giovane si è mostrata sui social per ringraziare chi l’ha soccorsa e ricordare la paura di quegli attimi.

Abbiamo conosciuto Marika Abbonato nell’ultima edizione di Uomini & Donne: la ventiquattrenne siciliana ha partecipato al programma di Maria De Filippi con l’obiettivo di conquistare il cuore di Daniele Paudice. Tuttavia la scelta del tronista è ricaduta sull’avversaria di Marika, Gaia Gigli. Marika è tornata a fare la sua vita dopo la fine del programma e nelle ultime ore sui social ha raccontato di questo brutto incidente in cui è rimasta coinvolta.

“Tragedia sfiorata, Dio ci ha graziate” Le parole di Marika dopo l’incidente

Le nostre strade nei fine settimana diventano pericolose, quante volte i telegiornali parlano di tragedie in cui giovanissimi perdono la vita mentre viaggiano in auto? Troppe purtroppo. Questa volta per fortuna non è finita nel peggiore dei modi, tuttavia, si è sfiorato un finale molto più drammatico. Marika Abbonato aveva postato una foto della sua serata di ieri sera in compagnia di amici in un locale, poi silenzio durato lunghe ore. La giovane ex corteggiatrice ha postato pochi minuti una storia di lei in sedia a rotelle, con la gamba completamente ingessata, accompagnata dalla scritta ‘‘blessed” che in inglese vuol dire ”benedetta” e l’emoji dell’ala di un angelo. Già questa immagine aveva fatto preoccupare i suoi follower, così per rassicurare tutti Marika ha postato un’altra storia, ricordando la paura avuta.

La si vede sdraiata a letto, con il collare intorno al collo, segno di una forte botta. Marika ci ha tenuto a ringraziare le persone che hanno assistito all’incidente e che hanno soccorso lei e le persone con cui viaggiava. Poi fa sapere di sentirsi benedetta da Dio, che se si sono salvati tutti è stato per miracolo, perché si stava per compiere l’ennesima tragedia stradale. Non sono noti i dettagli dell’incidente, starà a Marika decidere se raccontare o meno cosa è successo, l’importante è che sia lei che le persone coinvolte stiano bene e che si rimettano al più presto dopo questa bruttissima esperienza. Vi postiamo le immagini con cui la Abbonato ha fatto sapere ai suoi followers dell’incidente.