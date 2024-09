U&D, fiocco azzurro per Teresanna Pugliese: è nato Gioele!

Fiocco azzurro in casa Pugliese-Gentile! Dopo quasi 48 ore in cui i fan erano ansiosi di avere notizie è arrivato finalmente il dolce annuncio: Teresanna e il marito Giovanni hanno dato il benvenuto al piccolo Gioele! L’ex tronista di Uomini & Donne e concorrente del GFVIP ieri mattina aveva postato un dolcissimo video per annunciare al primogenito Francesco l’arrivo del fratellino. Nel video gli scriveva una letterina per dargli il buongiorno, dicendogli che la mamma e il papà sono dovuti correre in ospedale perché il suo fratellino era pronto ad arrivare e che non vedevano l’ora di presentarglielo dopo la scuola. Da quel post sono passate più di 24 ore e i fan erano preoccupati. Pochi minuti fa, finalmente Teresanna ha rotto il silenzio dando la lieta notizia.

Il nuovo piccolino di casa si chiama Gioele, è nato alle 14.04 di oggi 24 Settembre dopo un parto piuttosto difficile. L’influencer non ha rivelato i dettagli ovviamente, ma da una storia Instagram fa sapere che sia lei che il piccolino stanno bene, ma che il parto è stato molto faticoso.

Teresanna Pugliese: la gioia di diventare mamma per la seconda volta

La nascita di Gioele segna una nuova tappa dell’amore tra Teresanna Pugliese e Giovanni Gentile. Sposati nel 2018, stanno insieme da dieci anni, tre anni dopo la nascita del loro primo bimbo, Francesco. Dopo la nascita di Francesco, Teresanna e Giovanni hanno passato un periodo complesso, confessando di sentire molte pressioni esterne per avere un altro bambino. Il desiderio di allargare la famiglia era grande, ma ci sono stati degli ”incidenti di percorso” che hanno reso il concepimento difficile. Ora quel dolore è un ricordo lontano: l’arrivo di Gioele ha cancellato tutti i brutti momenti.

La gravidanza di Teresanna è stata seguita dal suo milione di followers che l’hanno sostenuta e inondata di affetto, ma anche da tantissimi leoni da tastiera che sotto ogni foto col pancione non perdevano tempo per lasciare commenti orrendi. Chi le diceva che doveva vergognarsi perché mostrava sempre la pancia, chi le chiedeva di smetterla di esibirsi come se fosse la prima a diventare mamma, Teresanna è l’ennesima mamma influencer a finire nelle mire degli hater. Non c’è odio social che tiene tuttavia, quando arriva una gioia così grande. Noi facciamo tantissimi auguri a Teresanna e Giovanni e alla loro bellissima famiglia!