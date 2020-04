Twilight, Bella e Jacob: in che rapporti sono oggi gli attori Kristen Stewart e Taylor Lautner

Non solo Robert Pattinson nella vita privata di Kristen Stewart. Grazie a Twilight, la saga cinematografica che l’ha resa popolare in tutto il mondo con il personaggio di Bella Swan, la giovane ha trovato anche un altro amico prezioso: Taylor Lautner. L’interprete di Jacob ha girato parecchie scene con la Stewart e tra i due è nata fin da subito una sintonia. Un legame unico che è stato fondamentale per Kristen soprattutto dopo la rottura con Pattinson. Rottura avvenuta due volte: prima nel 2012, quando l’attrice ha baciato il regista di Biancaneve e il cacciatore Rupert Sanders, e poi nel 2013 che è stata quella definitiva. Proprio quell’anno la 30enne si è avvicinata parecchio a Taylor e secondo i gossip i due erano molto più che buoni colleghi e amici…

Bella e Jacob avvistati insieme di recente: l’amicizia tra Kristen e Taylor continua

Col senno di poi, però, non si è creato più di una bella amicizia visto che i diretti interessati non hanno mai confermato tali pettegolezzi. Quel che è certo è che tra Kristen Stewart e Taylor Lautner si è instaurata una profonda amicizia che dura ancora oggi. Lo scorso anno l’attrice era presente alla festa di compleanno del collega, organizzata dalla fidanzata Tay Dome. Kristen e Taylor hanno immortalato la loro reunion con uno scatto – lo stesso usato a corredo di questo articolo – che ha poi subito fatto il giro del web. La Stewart ha mantenuto un rapporto cordiale pure con Robert Pattinson, anche se le occasioni di vedersi sono piuttosto rare. Soprattutto perché entrambi sono impegnati con altre persone: lui con l’ex modella Suki Waterhouse, lei con la sceneggiatrice Dylan Meyer.

Jacob di Twilight: cosa fa oggi l’attore Taylor Lautner

Se dopo Twilight Kristen e Robert hanno avuto fortuna a Hollywood e oggi sono tra i giovani attori più apprezzati lo stesso non si può dire per Taylor Lautner. Quest’ultimo continua a lavorare nel campo della recitazione ma non ha avuto la stessa fortuna di Edward e Bella. L’ultimo film nel quale ha recitato è Run the tide, che risale al 2016. È andata meglio con le serie tv: dopo Screem Queen della Fox è diventato protagonista di Cuckoo della BBC. Per quanto riguarda la vita privata, invece, Taylor è fidanzato da un anno e mezzo con Tay Dome, modella e web influencer.