TvTalk, Lucarelli analizza il ‘caso d’Urso’: “Ha terrore di una cosa, ecco qual è”

Selvaggia Lucarelli, ospite a Tv Talk (Rai Tre), ha parlato del percorso di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle. Nello show danzante condotto da Milly Carlucci, erano previste scintille tra la giornalista e la presentatrice napoletana dopo che in passato avevano avuto degli scontri ruvidi. E invece ‘Barbarella’ è quietissima e, ogni qual volta le arriva una provocazione, la spegne sul nascere, mantenendo un atteggiamento distaccato e freddo.

Tv Talk, Selvaggia Lucarelli su Barbara d’Urso: “Ecco la sua strategia”

“Non ci siamo mai sentite, né accordate, né incrociate nel dietro le quinte di Ballando”, ha raccontato Lucarelli quando le è stato chiesto se esistesse un patto di non belligeranza segreto con l’ex conduttrice di Pomeriggio 5. “Succede poco, è una strategia – ha aggiunto -. Barbara d’Urso ha il terrore di trasformarsi negli ospiti che lei ha sempre voluto nei suoi programmi. Non vuole sporcarsi le mani”.

“Viene, balla e se ne va. Il problema è che la sua partecipazione è un’eterna coreografia”, ha chiosato la giornalista. La padrona di casa di Tv Talk, Mia Ceran, a questo punto ha domandato: “Secondo te uscirà?”. Battutaccia della Lucarelli: “Speriamo!”. Risate in studio. Il quesito, però, non era riferito a una eventuale eliminazione della d’Urso dal programma. Così Ceran ha riformulato: “Intendevo dire: uscirà qualcosa oltre la coreografia?” “Lei è davvero molto trattenuta, non lo so”, la replica di Selvaggia.

Nel corso della puntata di Tv Talk si è anche parlato di una eventuale sostituzione in giuria a Ballando con le Stelle del giudice Guillermo Mariotto. “Lui è irripetibile, non si può clonare, è inimitabile”, ha puntualizzato Lucarelli che va molto d’accordo con il compagno di bancone.

Selvaggia Lucarelli su This is me di Silvia Toffanin: “Anche se pensassi male, non direi nulla”

Alla giornalista è anche stata chiesta un’opinione sull’esordio di This is me, programma del prime time di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Questa la risposta fornita: “La prima puntata? Ho visto la parte con Alberto Tomba e l’ho trovata interessante perché mi interessava quella parte di mondo lì che ricordava i miei anni Novanta”. “Ma anche se pensassi male, non te lo direi mai. Ma mai”, ha concluso Selvaggia sghignazzando.